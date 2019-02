Z dohody sešlo. Doležal zůstává v Jablonci, Slavia se ho nedočká

Podle šéfa jabloneckých fotbalistů Miroslava Pelty útočník Martin Doležal do Slavie Praha na jarní část sezony nakonec nezamíří a zůstane na severu Čech. Podještědský klub o tom informoval na svých webových stránkách.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský na dopolední tiskové konferenci potvrdil, že Pražané mají osmadvacetiletého reprezentačního útočníka zájem. Dodal, že i pokud by jednání dopadlo úspěšně, Doležal by určitě nestihl sobotní úvodní jarní kolo, v němž červenobílí hostí Teplice.

K dohodě ale kluby nakonec nedospěly a z Doležalova angažmá ve Slavii minimálně nyní sešlo. "Předevčírem večer jsem byl v kontaktu s panem (šéfem Slavie) Jaroslavem Tvrdíkem a bavili jsme se o využití Martina Doležala ve Slavii pro jarní část sezony. Naše stanovisko, které jsme oznámili také Slavii, je v tuto chvíli takové, že Martin Doležal zůstává i v jarní části soutěže v dresu Jablonce," uvedl Pelta.

Slavia chtěla Doležala jako alternativu k jedinému klasickému hrotovému útočníkovi Milanu Škodovi. "Vyplynulo to ze situace. Jablonec nás oslovil o hostování některých hráčů a my jsme přemýšleli, co bychom z toho měli. Kádr vypadá výborně, ale pokud jsou tam nějaké drobné potíže, tak je to u těch ofenzivních hráčů. Na tu porci zápasů, které máme, máme vlastně jen jediného klasického hrotového hráče, což je Milan," řekl Trpišovský s dodatkem, že případné angažování Doležala by bral spíše jako určitý bonus.

Škoda podle něj půjde do sezony jako útočník číslo jedna. "Odtrénoval celou přípravu a troufnu si říct, že momentálně vypadá vůbec nejlépe v sezoně od léta," řekl Trpišovský.

Některá média informovala, že Jablonec má zájem, aby opačným směrem zamířili na hostování obránce Jakub Jugas či útočník Muris Mešanovič, kteří se nedostali na soupisku Slavie pro vstup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy a mohli by Eden opustit. Severočeši však tvrdí, že o těchto hráčích vůbec nejednali.

"Jablonec oslovil Slavii o možnosti působení Jaroslava Zeleného na levý kraj obrany. Kontaktoval nás totiž ukrajinský Šachtar Doněck, který má eminentní zájem o předčasné ukončení hostování Eduarda Sobola. Se Slavií Praha jsem jednal jen o panu Zeleném," uvedl Pelta.

Během zimy se mluvilo i o odchodu útočníka Slavie Jana Matouška zpět na hostování do Příbrami. "Honzu bohužel zabrzdily zdravotní problémy. I když to byla dvě lehčí zranění, bohužel mu to neumožnilo absolvovat ani minutu přípravných zápasů. Včera už ale trénoval. Trošku to zabrzdilo rozhodování o něm, ale přestupní termín končí až 22. února. Takže je to hodně otevřené. Je na soupisce Evropské ligy, bude záležet, jak se bude jevit, a pak se to rozhodne," řekl Trpišovský.

"Zájem o hráče je z vícero klubů. Ale my nejsme v situaci, že bychom za každou cenu museli někoho uvolňovat. Určitě to není tak, že bychom hráče nabízeli. V létě jsme si libovali, jak máme tři útočníky, výborně vypadají, a za měsíc jsme byli bez všech tří," podotkl Trpišovský.