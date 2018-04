Za výhru nadívaná labuť. Asi bude půlka, smál se Buchta

Obránce Petr Buchta si odpykal trest za vyloučení a vrátil se na ligové trávníky v zápase na půdě Bohemians 1905, odkud v zimě odešel na hostování do Jihlavy. Za cennou remízu 1:1 v 25. kole proti bývalému klubu slíbil pětadvacetiletý fotbalista spoluhráčům polovinu nadívané labutě.

"Prožíval jsem to určitě. Mám tady kluky rád, je tu dobrá parta. Ale hrál jsem za Jihlavu, takže jsem doufal, že vyhrajeme. Vypsal jsem za výhru nadívanou labuť, za remízu bude aspoň polovina labutě," řekl Buchta novinářům s úsměvem.

V předchozích dvou kolech nehrál kvůli trestu za vyloučení v Ostravě. "Je příjemnější hrát než být doma a sledovat to v televizi. Už týden předtím jsem mohl jít za juniorky, protože jsem si to už odseděl. Takže jsem se cítil dobře," uvedl Buchta.

Jeho celek v Ďolíčku prohrával po trefě Dominika Maška z 60. minuty, ale v 78. minutě srovnal Kamso Mara. "Řekl bych, že to byl vyrovnaný zápas. Bohemka sice měla větší držení míče, ale na stoprocentní šance to bylo vyrovnané. Dostali jsme zbytečný gól, ale naštěstí to Kamso trefil, jak trefil. Remíza celkově zasloužená," mínil Buchta.

Jelikož se při rozcvičce zranil jeho spoluhráč Petr Tlustý, musel na poslední chvíli na jiný post. "Měl jsem hrát z pravé strany, pravé beka, koncentroval jsem se na věci na lajně. Tlusťoch si udělal něco s kolenem, takže jsem šel na stopera. Takže se změnilo docela dost," konstatoval Buchta.

Jihlava potřetí za sebou dokázala smazat ztrátu 0:1 a remizovat 1:1. "Hrajeme až do konce, do poslední chvíle. Náš problém je, abychom udrželi čisté konto, protože gól dáme prakticky každý zápas. Jak se nám podaří nula vzadu, je velká pravděpodobnost, že to bude za tři body," uvedl Buchta.

Jihlavě si díky remíze polepšila v boji o záchranu a na předposlední Ostravu má náskok tří bodů. "Super zlatý bod. Vážíme si ho a jsme za něj rádi. Doufám, že přijde série výher. Hodilo by se nám to, protože dole všichni bodují," dodal Buchta.