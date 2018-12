Začlenění videa do fotbalové ligy. Jak se novinka osvědčila?

Je to více než rok, co bylo do české fotbalové ligy nasazeno video. Rozhodčí tak má možnost sporné momenty znovu zhlédnout a na základě toho učinit rozhodnutí. Už před zavedením moderní technologie bylo použití mnohokrát kritizováno, po více než roce od zavedení tomu není jinak. Jak zavedení novinky ovlivnilo českou fotbalovou ligu?

"Za velký přínos v dlouhodobé soutěži to nepovažuji. Spousta lidí si navíc myslí, že se teď budou posuzovat podobně i penalty a ofsajdy, ale tak to není," vyjádřila se negativně k použití videa bývalá fotbalistka, rozhodčí a současná funkcionářka Dagmar Damková. Dále kritizovala vysoké finanční náklady, které se ukazují být stěžejním problémem.

Asistenci videa totiž lze použít pouze ve vybraných zápasech. Bylo by úžasné, kdyby bylo možné použít "pomocníka" ve všech zápasech, to je ale vize budoucnosti. Zatím to technologicky ani ekonomicky není možné, což se však mnohým nelíbí.

Člověk je tvor omylný a u rozhodčího to rozhodně není jinak. Ve sporném momentě má nastoupit video, které by mělo sudímu podat pomocnou ruku. Jenže... O použití videa rozhoduje sudí, a pokud ten nemá pocit, že by něco přehlédl, jede se dál. Jedinou výjimkou je, že se o slovo přihlásí sám videorozhodčí. A pokud video k dispozici ani není, tak se prostě nedá nic dělat.

Všichni, nebo nikdo

"Mělo by to být: všichni nebo nikdo," říká bývalý reprezentant Petr Rada, který patří ke kritikům. "Ti, na jejichž zápasech to není, se budou cítit ukřivdění," dodává a vzápětí naráží na ruku Šurala v dubnovém zápase proti Jablonci, po které Sparta dala branku. "Tohle měl rozhodčí vidět, neříkám, jak by ten zápas nakonec dopadl, ale mohl být zajímavější," dodává Rada a poukazuje na situaci, kde by video mohlo změnit vývoj celého utkání. Jenže v zápase nebylo.



Slávistický útočník Milan Škoda zvedá ruce nad hlavu, oslavuje branku proti Bohemians 1905. Ani soupeři se nijak nebrání a neprotestují, jenže videorozhodčímu se situace nezdá. Hlavní sudí Zbyněk Proske následně díky opakovaným záběrům branku neuznává kvůli ofsajdu. Sešívaným zavedená novinka zhořkne a jsou prvním týmem, který pozná zrušení gólu na základě videa. "Vyhodnotilo se to takhle, tak snad správně," komentoval slávistický obránce Souček pro O2 TV Sport.

Byl to třetí zápas, kde bylo video zavedeno, novinku odstartoval podzimní souboj mezi Spartou a Mladou Boleslaví. Tam technologie pomohla potvrdit, že balon při vedoucím gólu domácích přešel přes brankovou čáru.

Dlouhou debatu rozvířil moment v květnovém utkání mezi pražskými týmy Bohemkou a Spartou. Vatajelu po krásném centru Stancia míří do malého vápna, situace vypadá slibně, jenže vzápětí je po střetu s brankářem a dalším zelenobílým chumlem na zemi. Následně se už raduje z odpískané penalty. Jenže po konzultaci s videorozhodčím se ukazuje, že Hůlka rumunskou sparťanskou posilu nefauloval.

Přes léto debata o technologické novince utichla, přesto se ukázalo, že to s videem nebude žádná legrace. Kritika se ozývala z klubů, které se cítily být poškozeny, naopak ho s povděkem kvitovali ti, kterým v jarní části pomohlo. Ke kritice občasného použití přichází další, a to neregulérnost. Přitom se video zavádělo právě kvůli regulérnosti, tak kde je problém?

I po důsledném přezkoumání záběrů z videa se totiž najdou tací, kteří nerespektují konečný verdikt rozhodčího. Ukazuje se, že často nestačí ani pomocná ruka videa, momenty jsou natolik sporné, že je nelze vyřešit ke spokojenosti všech.

Vyloučená modla

Koncem září přišly v české lize hned dva momenty, které se zatím ukázaly být určujícími. Prvním bylo vyloučení Milana Baroše v zápase proti Slavii. Útočník a klíčový hráč Baníku loktem sestřelil Součka a vyfasoval žlutou kartu. Následně byl faul přehodnocen a k obrovské nespokojenosti celé Ostravy rozhodčí vytáhl červenou. A emoce sedmatřicetiletého hráče vybouchly. Bylo to správné rozhodnutí?

K jednohlasné shodě nelze dojít, co člověk, to názor. V následných diskuzích byla spíš než spravedlnost vyloučení řešena Barošova následná agresivní reakce. Co všechno si hráč může a nemůže dovolit po výroku sudích? Jméno Baroš na zeleném pažitu a především v Ostravě znamená něco jako polobůh. "Takhle se nemůže k sudím chovat nikdo," uzavřel diskuzi fotbalový trenér František Straka.

Faul na video

Druhá důležitá situace přišla v zápase Olomouce proti Liberci. A opět nešlo o uznaný či neuznaný gól, ale o vyloučení. V závěru zápasu dostal olomoucký záložník Falta červenou kartu za faul na domácího Breiteho. Opět byl u situace rozhodčí Zbyněk Proske, který po konzultaci s videorozhodčím dospěl k rozhodnutí, za které byl ostře kritizován.

"Za tohle červenou kartu? To není faul Falty na červenou kartu. To je faul na fotbal, faul na video. Naprosto v tuto chvíli pro mě ztráta jakékoliv důvěryhodnosti," nebral si servítky kouč Sigmy Václav Jílek.

Po faulu na kotník Faltu neminul disciplinární trest a vypadalo to, že se nepředstaví ani v následném zápase proti Spartě. Jenže Olomouc se odvolala a sporný moment byl komisí rozhodčích přezkoumáván. Bude Falta hrát, nebo ne? To byla otázka, která hýbala českým fotbalem. "Nejdřív že hraji, pak že ne, a pak zase jo. Bylo to peprné," přiznává fotbalista, který k zápasu proti Spartě nakonec nastoupil.

"Šimon má pevné místo v týmu. Vybodoval si ho dlouhodobě kvalitními výkony. Mužstvo bylo raději, že mohl nastoupit. V utkání to ukázal. Pomohlo nám, že mohl hrát. Myslím, že je to správné rozhodnutí," kvitoval rozhodnutí o odkladu trestu kouč Olomouce Jílek.

Co ukázal nástup mrazů?

Začátek zimy ukázal další problém. "Určitě jsem si nepředstavoval videorozhodčího, že to bude trvat pět minut," zlobil se liberecký lodivod Zsolt Hornyák, když se jeden z momentů v zápase proti Olomouci, kde se nehrálo déle než pět minut. "Byla zima, zdrželo to hru. Ta doba byla v tomto počasí úplně nevhodná, protože obě mužstva vychladla," doplnil. A není jediným koučem, kterému se v zimním počasí prodleva nelíbí. "Může se stát, že bude zranění," nezdá se dlouhá prodleva trenéru Radovi.

Nasazení videa do české fotbalové ligy ukázalo svá pozitiva i negativa. Technologická novinka hojně používaná po celém světě má své zastánce i odpůrce. A má své mouchy. Nezapomínejme však, že jsme v začátcích používání, a až se časem všechny neduhy podaří odstranit, nebo aspoň většinu z nich, mělo by jít o pozitivní pokrokovou metodu, která fotbalu prospěje.