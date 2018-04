Zlín senzačně vyhrál na Slavii. Výhru v nastavení trefil Ekpai

Fotbalisté Zlína senzačně vyhráli ve 22. ligovém kole na hřišti Slavie 2:1. "Ševci" vedli od sedmé minuty po trefě Daniela Holzera, ve 28. minutě vyrovnal Milan Škody, který předtím nedal penaltu, ale v druhé minutě nastavení rozhodl Ubong Ekpai.

Zlín zvítězil po šesti kolech a předchozích čtyřech porážkách a připsal si premiérovou ligovou výhru pod trenérem Vlastimilem Petrželou. Díky tomu poskočil na jedenácté místo tabulky. Mistrovská Slavia naopak podruhé za sebou nezvítězila a nevyužila prohry vedoucí Plzně, na kterou dál ztrácí z druhé příčky devět bodů.

"Mohli jsme se přiblížit, ale musíme koukat sami na sebe. Takováhle ztráta v domácím prostředí v tuhle chvíli nemůže nastat. Dnes to rozhodně nebyl výkon někoho, kdo by mohl koukat na to, že udělá titul," řekl na tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. Slávistický kouč zamíchal sestavou. Do zahajovací jedenáctky se vrátili uzdravení Sýkora s Mingazovem, ve stoperské dvojice po třízápasové pauze nastoupil Pokorný a Kúdela se posunul na post záložníka.

Zlín dal v předchozích čtyřech kolech jediný gól, ale dnes už v sedmé minutě šokoval Eden vedoucí brankou. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu sklepl Vyhnal míč do strany Holzerovi a ten nekompromisní střelou pod břevno propálil Koláře. Hostující záložník dal první ligový gól od předloňského listopadu.

Zlín se po vedoucí trefě zatáhl a zdálo se, že je jen otázkou času, kdy domácí svůj velký tlak promění ve vyrovnání. V 16. minutě k němu měl blízko Škoda, jehož hlavičku zastavila tyč. Ještě větší šanci dát gól měl reprezentační útočník ve 24. minutě. Bořil napálil ve vápně Gajičovu ruku, rozhodčí Hrubeš bez váhání nařídil penaltu, ale Škodův pokus vystihl brankář Zlámal.

"Dík patří trenérovi. Říkal, že když bude kopat Škodák, ať skáču doprava. Tak jsem ho musel poslechnout. Kdybych skočil doleva, tak mě ve 43. minutě vystřídá," vtipkoval Zlámal. Domácí kapitán se dočkal jedenácté trefy v ligové sezoně až ze své třetí šance. Bořilovo dlouhé vhazování v 28. minutě prodloužil Souček a Škoda hlavou vyrovnal.

Bývalý slávistický brankář ve zlínském dresu Zlámal se překonával a v 35. minutě reflexivně vytáhl teč spoluhráče Bači, která mířila do jeho sítě. Minutu před pauzou mohl opět udeřit Zlín, ale Holzerovu rybičku gólman Kolář vyrazil. Po přestávce byla Slavia dál aktivnější, ale do gólové šance se dostala až v 66. minutě. Po rychlé rozehrávce šel sám na Zlámala střídající Tecl, obloučkem však mířil nad.

Postupně se Pražané stále více trápili. Spasit je mohl deset minut před koncem Škoda, který ale po přízemním centru sám před Zlámalem selhal. "Nebyl to od nás dobrý zápas. I přes to všechno jsem měl tutovku na 2:1, kdy jsem měl dát gól. Moje chyba. Velká část viny je na mně," řekl Škoda.

Nepovedený výkon pak domácí podtrhli inkasovanou brankou v druhé z pěti nastavených minut. Vukadinovič postupoval od půlky sám na Koláře, vyhnul se mu, přihrál pod sebe a Ekpai střelou k tyči rozhodl. Zlín se tak dočkal první ligové výhry na půdě Slavie. "Při té akci to tam se mnou málem seklo, když jsem viděl, kam se Vukadinovič tlačí. Na stranu, kde má nejmíň prostoru. Naštěstí jsem viděl Ekpaie, že ho dotahuje. Tam mu to vrátil a Ekpi to trefil," řekl Petržela.

"Myslím, že jsme to odbojovali. To byl dosud náš největší problém. Hned když jsem přišel, viděl jsem na mužstvu, že nemá nějakou vnitřní sílu. Dnes po přestávce jsme makali jak hrom a kluci to krásně zvládli," dodal.