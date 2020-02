Změny ve Slavii. Co bude s Nezmarem a Trpišovským?

Fotbalová Slavia navrhla trenérovi Jindřichu Trpišovskému a dalším členům realizačního týmu prodloužení smlouvy o tři a půl roku s následnou oboustrannou roční opcí. Podle kouče jsou obě strany blízko dohodě. V klubu zůstává Jan Nezmar, který změní svou funkci a už nebude sportovním ředitelem. Na tiskové konferenci před jarní části ligové sezony o tom informoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Považuji za jeden z cílů v pozici předsedy představenstva tento fantastický realizační tým, který je základem našeho sportovního úspěchu, udržet ve Slavii. Chci pro to udělat maximum, mám pro to podporu akcionáře. Hovoříme o délce vzájemné spolupráce čtyři a půl roku. Doufáme, že co nejdříve dojde ke slavnostnímu podpisu smluv," uvedl Tvrdík.

Trpišovský je ve Slavii od poloviny sezony 2017/18. V minulém ročníku dovedl Pražany k zisku double - výhře v lize i domácím poháru - a na podzim s nimi postoupil do základní skupiny Ligy mistrů. Před startem jarní části této sezony vede Slavia ligu o 16 bodů.

"Jednání se vedou delší dobu, je tam více věcí. Jednání o nové smlouvě je komplexní, není to jenom o mně, ale i o lidech, kteří mi pomáhají. Za čtyři dny ale začíná liga, takže jednání za mě vede agent. Myslím, že jsme blízko (dohodě)," uvedl Trpišovský.

V zimě se spekulovalo o tom, že ve Slavii skončí sportovní ředitel Nezmar, který do Edenu přišel z Liberce krátce před Trpišovským. Úspěšný funkcionář ve vršovickém klubu zůstane, i když v trochu jiné roli.

"Jsem velmi rád, že budeme pokračovat ve spolupráci s Honzou. Byla kolem toho velká diskuze. Honza vyjádřil velké přání a zájem primárně využít svoji manažerskou kapacitu v oblasti angažovanosti a řízení A-týmu a částečně B-týmu," uvedl Tvrdík.

"Dnes vidíme, že je to velký expert, klíčový člověk pro vyhledávání hráčů a pro spolupráci s trenérem Trpišovským a A-týmem. Každý klub v první řadě charakterizuje A-tým. V tomto kontextu budeme volit strukturu, že Honza v roli druhého viceprezidenta klubu bude mít na starosti primárně národní a mezinárodní skauting a spolupráci s A-týmem a částečně B-týmem," dodal Tvrdík.

Nezmarovu pozici sportovního ředitele převezme bývalý slávistický hráč a nynější člen představenstva Jiří Bílek. "Bude primárně odpovídat za mládež a akademii. Myslím, že tato symbióza mezi představenstvem klubu, viceprezidentem pro sport a sportovním ředitelem odpovědným za mládež bude funkční a umožní nám co nejlépe využít kapacity při řízení velkoklubu jako Slavia," řekl Tvrdík.