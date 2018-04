Zvláštní zápas. Byli jsme lepší, ale i bod je dobrý, myslí si Chramosta

Poprvé nastoupil proti celku, kde odehrál velkou část své kariéry. Ke smíšeným pocitům ze speciálního zápasu ale přibylo jen zklamání z remízy. Jablonec Jana Chramosty s jeho bývalou Mladou Boleslaví získal pouze bod, skóre navíc dotahoval až v samotném závěru. "Jednoznačně to byl pro mě zvláštní zápas. Při nástupu na hřiště jako soupeř Boleslavi jsem měl smíšené pocity. Ale takový je fotbal," řekl po utkání.

Jablonec si na jaře užívá slušné formy, a tak jeho fanoušci předpokládali, že si poradí i s Mladou Boleslaví. Středočeši však soupeře zaskočili a ve 28. minutě se po gólu Křapky dostali do vedení. Severočeští fotbalisté museli dohánět skóre a bodový zisk zachránili až chvíli před závěrečným hvizdem, kdy se trefil Doležal.

Podle Chramosty je pouhý bod ztrátou, jeho tým totiž byl z jeho pohledu lepší. "Celé utkání jsem byli lepší, Boleslav toho moc neměla, jen ten roh, kdy došlo k naší fatální chybě. Boleslav to sice zahrála dobře, ale my jsme se zvlášť na tyto situace hodně připravovali a že tam vypluje hráč takhle sám, to je pro mě nepochopitelné," řekl k inkasované brance i průběhu duelu novinářům.

"Oni se jinak soustředili jen na dlouhé nákopy. My sice také neměli moc šancí, ale tlačili jsme. Naštěstí byl fotbal dnes spravedlivý a vyrovnali jsme," oddychl si Chramosta.

Zároveň ho mrzelo, že kvůli bodové ztrátě Slavia jeho Jablonci opět odskočila v tabulce. "Po té vítězné sérii jsme už po druhé příčce pošilhávali. Dnes však konkurence vyhrála. Ale i bod je z Boleslavi dobrý. I když se jim doma nedaří, tak po změně trenéra se zvedli a nehrajou špatně," pronesl.

Co ho mohlo těšit, bylo přivítání fanoušků, kteří na něj v Boleslavi nezapomněli. "Jednoznačně to byl pro mě zvláštní zápas. Při nástupu na hřiště jako soupeř Boleslavi jsem měl smíšené pocity. Ale takový je fotbal a podobné situace přináší. Přivítání od bývalých spoluhráčů bylo dobré. I od diváků, kteří vyvolávali mé jméno. Nezapomněli, co jsem tu odvedl. Za to jim patří velký dík. Moc jsem se sem těšil. Jen jsem doufal, že si odvezeme tři body, což se bohužel nepodařilo," uzavřel.