Bonyho návrat na Letnou? Hráči by prospěl, Sparta nemá zájem

Sparťanští fanoušci začali řešit velkou přestupovou bombu. Podle některých zpráv ze sociálních sítí se měl do kádru Pražanů vrátit útočník Bony Wilfried. Jak ale nyní uvedli samotní zástupci českého týmu, s hráčem o možném příchodu vůbec nejednají.

Ačkoli už sparťanský kádr čítá hodně cizinců a fanoušci úspěšného českého klubu by rádi přivítali tuzemské hráče, z tohoto přestupu by jistě měli radost. V posledních dnech se začalo spekulovat o možném příchodu útočníka Bonyho Wilfrieda, jenž na Letné působil před sedmi lety.

Vedení mužstva však zájem o reprezentanta Pobřeží Slonoviny, který momentálně patří Swensea, popřelo. "Zaznamenali jsme spekulace fanoušků o možném návratu Bonyho Wilfrieda do Sparty. Tyto informace se nezakládají na pravdě, o útočníkově příchodu na Letnou se nejedná," stojí na oficiálním klubovém Twitteru.

Samotný devětadvacetiletý fotbalista by přitom návrat do Prahy nejspíš uvítal. Ve své třetí sezoně v letenském "A" týmu se stal nejlepším střelcem české soutěže, čímž si vystřílel přestup do nizozemského Vitesse Arnhem. V současné době však jeho kariéra spíše stagnuje, a tak by možnost zahrát si Fortuna ligu byla možným řešením, jak se vrátit zpět na výsluní.

Sparta, která momentálně zaměstnává šest forvardů, každopádně o svou někdejší hvězdu nemá zájem.