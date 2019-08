Budějovice posilují obranu. Získaly Poloma a věří v Sivoka

Fotbalista Roman Polom přestoupil z Olomouce do Českých Budějovic. Sedmadvacetiletý obránce podepsal s nováčkem první ligy dvouletou smlouvu. Oba kluby o tom informovaly na svých internetových stránkách.

Polom začal s kariérou v rodném Sokolově, odkud ještě v dorosteneckém věku zamířil do pražské Sparty. Krátce působil i v A-týmu Letenských, nejčastěji ale nastupoval za rezervu. Od léta 2014 hostoval na Dukle a později přestoupil do Mladé Boleslavi. První ligu si zahrál také v Hradci Králové a poslední dvě sezony hrál za Olomouc. V nejvyšší soutěži má na kontě 60 zápasů, ve kterých dal tři góly.

I když do Dynama přichází Polom jako hráč na pozici stopera, klub se stále nevzdává naděje na podpis smlouvy s bývalým reprezentačním kapitánem Tomášem Sivokem, který s Dynamem trénuje od letní přípravy. "Určitě to neznamená, že když přišel Roman Polom, že nepřijde Tomáš Sivok. Situace je stále otevřená a věříme v to, že se s Tomášem nakonec dohodneme," uvedl generální manažer Dynama Martin Vozábal.