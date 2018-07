Capello: Ronaldo je mašina na peníze, bude z něj těžit celá Itálie

Angažování hvězdného fotbalisty Cristiana Ronalda z Realu Madrid byl od Juventusu Turín geniální krok. Myslí si to alespoň bývalý kouč obou klubů Fabio Capello. Těžit z toho bude podle něj nejen turínský celek, ale celý italský fotbal.

"Příchod Cristiana Ronalda je velmi důležitý pro italský fotbal. Je to geniální práce. Opravdu jsem si nemyslel, že se to Juventusu podaří. Pomůže to klubu i po ekonomické stránce. Ronaldo je mašina na peníze," prohlásil dvaasedmdesátiletý Capello.

Juventus za Ronalda zaplatil klubový rekord 100 milionů eur (asi 2,6 miliardy korun) a dalších 12 milionů eur představuje výchovné pro předchozí kluby Sporting Lisabon a Manchester United. V Turíně by si měl portugalský reprezentační kapitán údajně přijít na 30 milionů eur ročně.

Podle Capella jde ale o dobře utracené peníze, které se rychle vrátí. Část už z prodeje Gonzala Higuaína do Chelsea. "Higuaín určitě odejde. V Chelsea na něj čekají s otevřenou náručí," řekl Capello. "Musím poblahopřát (prezidentovi Juventusu) Andreovi Agnellimu a (výkonnému řediteli) Giuseppemu Marottovi za tento opravdu bravurní kousek. Věřím, že to otevírá dveře k tomu, aby do Itálie směřovali další velcí šampioni," dodal.

Capello se zároveň domnívá, že Ronaldovi bude hra Juventusu sedět ještě více než ta v Realu. "Z křídla se změnil v ryzího útočníka. Bude pro něj mnohem jednoduší hrát v Juventusu, kde ho spoluhráči budou zásobovat mnoha centry," řekl.

Nadšený z příchodu Ronalda je i legendární hráč Juventusu Alessandro Del Piero. "Je to skvělé pro Juve i italský fotbal. Obrovská událost pro celé město. Po celém světě se nyní o Juventusu mluví způsobem, jak už dlouho ne. Nebude to mít ale vliv jen ekonomický, Ronaldo přináší i neskutečnou chuť po vítězství. Chce být ten nejlepší a přenese to na ostatní," očekává dlouholetý kapitán Juventusu.