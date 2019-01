Chelsea podepsala "zázračné dítě". Znamená to konec Hazarda?

Fotbalová Chelsea uskutečnila první obří zimní nákup. Z Borussie Dortmund přivedla útočného záložníka Christiana Pulisice za 64 milionů eur (cca 1,6 miliardy korun). Dvacetiletý Američan však ještě dohraje sezonu v Německu formou hostování. Spekulace ohledně odchodu Edena Hazarda z Londýna tak ještě zesílily.

Borrusia Dortmund potvrdila megapřestup na svých webových stránkách, kde také uvedla oficiální přestupovou částku. Po odchodu Ousmaneho Dembelého do Barcelony za astronomických 120 milionů eur se jedná o druhý nejdražší odchod v historii klubu.

"Je to výsada podepsat smlouvu s tak legendárním klubem," uvedl pro web Chelsea Pulisic. "Těším se, až budu tvrdě pracovat na tom, abych pomohl a stal se součástí týmu složeného z hráčů světové extratřídy," doplnil své pochvalné vyjádření na adresu anglického celku.

Přestup do Anglie byl pro něj veliké lákadlo. "Hrát Premier League byl vždy jeho velký sen. Souvisí to i s jeho americkým původem. Vzhledem k tomu, že mu také v roce 2020 vyprší smlouva, jsme se rozhodli přijmout tuhle neuvěřitelně lukrativní nabídku od Chelsea," komentoval situaci sportovní ředitel BVB Michael Zorc.

Chelsea tak do svých řad získala velmi šikovného, rychlého a nadějného křídelníka. Mnohými je považován za budoucí superstar amerického fotbalu. V pouhých dvaceti letech už je tahounem reprezentace.

Součástí obchodu je dohoda o hostování Pulisice v Německu do konce letošní sezony. "Zázračné dítě", jak se mu někdy v médiích přezdívá, tak má příležitost ukončit své angažmá titulem. "Je to fotbalista s perfektním charakterem. Jsem si jistý, že udělá vše pro to, aby se spoluhráči z Dortmundu dosáhl svých cílů," dodal Zorc.

Pulisic jako náhrada za Hazarda?

Zpráva o letním příchodu Pulisice opět rozvířila debatu o možném odchodu Edena Hazarda. Nejlepší hráč Chelsea již několik měsíců čelí otázkám, jestli v Londýně zůstane, nebo ne. Ofenzivní motor Blues by do svých řad rády získaly velkokluby jako Real Madrid, Barcelona. Zejména prvně jmenovaný má o hráče dlouhodobě enormní zájem.

Brzy osmadvacetiletého Belgičana tak čeká krušné léto plné rozhodování. Pro tuto chvíli však fanoušky Chelsea uklidnil. "Přestup v lednovém termínu pro mě není na pořadu dne. To bych týmu, ani fanouškům neudělal," vyjádřila se opora celku ze Stamford Bridge.

Otázkou je, co se stane za půl roku. Zůstane Hazard loajální dosavadnímu klubu, kde v letošní sezoně zatím bojuje "pouze" o TOP 4, tudíž o zajištění Ligy mistrů pro příští ročník? Nebo ho přeci jen přemůže touha dominovat v jiné světové soutěži s potenciální možností dojít daleko v Champions League.

Těžko odhadovat. Jisté ale je, že pokud belgický kouzelník odejde, přijde za něj více než kvalitní náhrada.