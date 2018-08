Courtois se měl sejít se Sarrim. Přestup do Realu je na spadnutí

Mluví se o tom celé léto. Real Madrid chce ulovit z londýnské Chelsea brankáře Thibauta Courtoise. Sám hráč má navíc o přesun do Španělska velký zájem. Belgický gólman se měl podle zahraničních médií již sejít s trenérem Mauriziem Sarrim a řešit s ním svou budoucnost. A britské plátky mají jasno, v příštích dnech prý bude velký a očekávaný přesun potvrzen.

Je to jedna z největších přestupových ság letošního léta. Brankář Thibaut Courtois, jenž na uplynulém fotbalovém šampionátu pomohl Belgii k zisku historické bronzové medaile, měl zamířit do Realu Madrid. Ačkoliv londýnský klub s prodejem nesouhlasil, v nejbližších dnech k němu patrně dojde.

Kromě španělského velkoklubu má o přesun zájem i samotný gólman. Ten ve španělské metropoli už působil, když ho "blues" poslali na hostování do Atlética. V Madridu navíc zůstala jeho rodina, jež je jedním z jeho hlavních důvodů k odchodu ze Stamford Bridge.

To potvrdil i Courtoisův agent, který nedávno řekl, že by se jeho svěřenec měl přesunout právě k "bílému baletu". Jeho slova se dostala až k nedávno jmenovanému trenérovi Chelsea Mauriziu Sarrimu, jenž na lavičce nahradil Antonia Conteho. "To, co řekl agent, u mě nehraje žádnou roli. Chci mluvit s Courtoisem. Pokud mi řekne totéž, budu si muset promluvit s klubem, protože potřebuji mít v týmu jen hráče, kteří mají velkou motivaci," uvedl italský stratég.

A jak řekl, tak se už údajně stalo. Podle britských médií se v pondělí ráno měl jeden z nejlepších brankářů současnosti se svým trenérem sejít, aby mu potvrdil, že chce skutečně odejít.

Obhájce titulu Ligy mistrů by měl za novou akvizici vyplatit kolem 31 milionů liber, což je v přepočtu asi 891 milionů korun. Na příchod Courtoise by nejvíce doplatil Keylor Navas, jenž z pozice jedničky odchytal v minulé sezoně sedmadvacet ligových duelů, jedenáctkrát si zachytal ve zmíněné Champions League.