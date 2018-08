Karviná získala záložníka z Pobřeží slonoviny

Fotbalisty Karviné posílí ofenzivní záložník Adriel D'Avila Ba Loua. Dvaadvacetiletý mládežnický reprezentant Pobřeží slonoviny přichází na roční hostování s opcí z abidžanského klubu ASEC Mimosas. Poslední dvě sezony strávil na hostování ve druhé dánské lize, kde Vejle BK pomohl k postupu.

Ba Loua zaujal v Karviné už během červnových testů, kdy nastoupil i do dvou přípravných zápasů a dal gól proti Górniku Zabrze. Jenže jednání komplikovala víza, kvůli kterým se musel mladý záložník do 30. června vrátit do vlasti. "Od té chvíle jsme pracovali na tom, aby mohl dorazit a ladili jsme také formu angažmá. Byly dny, kdy už jsme přestali doufat, že vízum dostane. Nakonec se to podařilo," řekl pro klubový web sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk.

Karviná má vytouženou posilu do křídelního prostoru. "Rychlost a dynamika je jeho nesmírnou výhodou. Ovšem alfou a omegou bude aklimatizace a dohnání tréninkového manka. To je priorita, na které Ba Loua s kondičním trenérem už týden pracují," dodal Vlk. "Mám rád takové typy fotbalistů, kteří se nebojí hrát jeden na jednoho a mají rychlostní parametry. Na druhou stranu těmto hráčům se moc nechce bránit, takže to musíme vyvážit a naučit je, že musí pomáhat i v obranné fázi," řekl k posile trenér Roman Nádvorník.

Příbram pouští hráče do Polska

Český fotbalista kamerunského původu Karsten Ayong bude hrát za Gliwice, kde bude hostovat z Příbrami. Polský tým má i opci na přestup. Dvacetiletý útočník je odchovancem Slavie, odkud se přes České Budějovice dostal do Příbrami, kde v posledních dvou sezonách nastupoval za první tým.

"Sledovali jsme Karstena dlouho a víme, že se nám bude hodit do kádru. Už s námi týden trénuje a zapadl velmi rychle," řekl sportovní ředitel Gliwic Bogdan Wilk pro klubový web. V sezoně 2016/17 odehrál Ayong 11 prvoligových zápasů za Příbram. V minulém ročníku pomohl k postupu do nejvyšší soutěže, když ve 28 startech vstřelil šest branek. V létě dvojnásobný český reprezentant do 20 let odešel na zkoušku do anglického Sheffieldu United, nakonec ale zakotví v Gliwicích, kde se potká s dalším českým útočníkem Michalem Papadopulosem.