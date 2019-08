Luiz se vydal Čechovou cestou. Z Chelsea míří do Arsenalu

Brazilský fotbalový obránce David Luiz odchází podruhé v kariéře z Chelsea a bude hrát za jejího londýnského rivala Arsenal. "Kanonýři" podle BBC zaplatí za dvaatřicetiletého stopera osm milionů liber (224 milionů korun).

Luiz by měl ve středu obrany Arsenalu nahradit Laurenta Koscielného, jenž v úterý odešel do Bordeaux. Svěřence trenéra Unaie Emeryho by měl také do konce přestupního období v Premier League posílit levý obránce Kieran Tierney z Celticu.

Šestapadesátinásobný brazilský reprezentant Luiz strávil v Chelsea během dvou angažmá šest a půl roku. Na Stamford Bridge přišel poprvé v roce 2011 z Benficy a působil tam do roku 2014, kdy přestoupil do Paris Saint-Germain.

V roce 2016 se hráč, jenž je na hřišti snadno rozpoznatelný díky hřívě kudrnatých vlasů, do Chelsea vrátil. Poslední soutěžní zápas za "Blues" odehrál na konci května ve finále Evropské ligy v Baku, v němž Chelsea porazila 4:1 právě Arsenal.

Dosud posledním hráčem, jenž přestoupil mezi těmito dvěma londýnskými kluby, byl v roce 2015 Petr Čech. Český brankář se v Baku v dresu Arsenalu rozloučil s kariérou a do Chelsea se v létě vrátil ve funkcionářské roli.