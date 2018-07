Messi a Ronaldo opět v jedné lize? Inter chystá megapřestup

Itálie je na nohou. Před pár dny došlo k bombastickému přestupu, když portugalský snajpr Cristiano Ronaldo opustil Real Madrid a zamířil do turínského Juventusu, kde podepsal lukrativní kontrakt. To by ale nemuselo být vše. Tamní tisk přišel s informací, že Inter Milán usiluje o argentinského útočníka Lionela Messiho. Díky bohatým majitelům by neměla být překážkou ani přemrštěná výstupní klauzule ve smlouvě barcelonské superstar.

Sotva se italská liga "vzpamatovala" z příchodu Cristiana Ronalda, který po devíti letech opustil Real Madrid a zamířil do Juventusu Turín, už řeší další případný megapřestup. Za hvězdným Portugalcem by totiž do Serie A mohl přijít i jeho rival Lionel Messi, o jehož služby stojí v Interu.

Argentinský útočník, jenž do Barcelony přišel už jako žáček v roce 2000, sice před osmi měsíci podepsal s katalánským klubem novou smlouvu, milánský klub by to však nemělo zastavit. Bohatí čínští majitelé z holdingu Suning, kteří na začátku července už přivedli třeba záložníka Radju Nainggolana, jsou podle deníku Tuttosport ochotni zaplatit Messiho výstupní klauzuli.

Její částka? Neuvěřitelných 700 milionů eur, což je v přepočtu asi 17,8 miliardy korun. Na jejím složení by se mohli podílet i sponzoři "nerazzurri". "Doufám, že jakmile to dovolí finanční Fair Play, může Suning udělat obrovskou posilu," řekl generální ředitel společnosti Pirelli Marco Tronchetti Provera v rozhovoru pro Tuttosport. "Jak by mohl říct Messi ne?" dodal.

Samotný míčový kouzelník se ale v minulosti nechal již několikrát slyšet, že Barcelonu opustit nehodlá. Jeho případnému přesunu na San Siro nevěří ani většina fanoušků. Ti však nedávali příliš šancí ani Juventusu, když se pustil do boje o Cristiana Ronalda.