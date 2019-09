Messi může v létě opustit Barcelonu zadarmo, potvrdil šéf klubu

Argentinský fotbalista Lionel Messi má sice smlouvu v Barceloně až do roku 2021, ale už příští léto by mohl být volný, a dokonce zadarmo. Prezident klubu Josep Maria Bartomeu potvrdil spekulace katalánských médií o tom, že pětinásobný majitel Zlatého míče má ve smlouvě klauzuli, která to umožňuje.

Dvaatřicetiletý útočník je v klubu už od roku 2000 a před dvěma lety podepsal nový kontrakt, jímž se zavázal zůstat na Nou Campu do roku 2021. Jenže teď vyšlo najevo, že po 32 roku věku může vždy k poslednímu červnu z Barcelony odejít.

Prezident klubu se pokusil znepokojené fanoušky uklidnit prohlášením, že je přesvědčen, že Messi tuto možnost nevyužije. "Stejnou klauzuli měli Iniesta, Xavi a Puyol. Jsou to hráči, kteří si zasloužili svobodu, ale o jejich vztah ke klubu jsme se nikdy nebáli," řekl Bartomeu.

Messi v této sezoně zatím nehraje kvůli zraněnému lýtku. Barcelona, která je jedním ze soupeřů Slavie v Lize mistrů, získala ve třech kolech španělské ligy jen čtyři body.