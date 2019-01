Němec Wagner přestoupil z Bayernu do Tchien-ťinu

Bývalý německý reprezentant útočník Sandro Wagner přestoupil z Bayernu Mnichov do Tchien-ťinu. Čínský celek za jednatřicetiletého fotbalistu zaplatil podle médií pět milionů eur (asi 129 milionů korun) a podepsal s ním smlouvu na dva roky s celkovým příjmem 15 milionů eur.

Wagner poprvé za Bayern nastoupil už v roce 2007, vzápětí ale odešel do Duisburgu. Poté působil také v Brémách, Kaiserslauternu, Hertě Berlín, Darmstadtu a Hoffenheimu, odkud se do Mnichova předloni v prosinci vrátil. Po příchodu trenéra Nika Kovače ale přestal hrát i jako náhradník a rozhodl se odejít do Číny.

Wagner v německé lize odehrál 180 zápasů a dal 44 branek. S Bayernem získal dva mistrovské tituly, ale odehrál za něj pouze 34 soutěžních utkání s bilancí deseti gólů. Za reprezentaci nastoupil k osmi duelům a nastřílel pět branek.