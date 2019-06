Pogba je o krok blíž Realu. Zidane si ho dal za hlavní úkol

Je to pár dní, co prohlásil, že chce opustit Manchester United. Francouzský fotbalový záložník Paul Pogba hledá novou výzvu. Ihned se vyrojili zvuční zájemci. Mezi nimi byl i Real Madrid. Španělský gigant si nyní příchod 29letého hráče dal jako hlavní cíl pro zbytek letního přestupového období. Na popud samotného trenéra Zinedina Zidana.

Real Madrid už mohutně posiloval po spackané loňské sezoně a zřejmě ještě nemá dost. Původně měl políčeno na Christiana Eriksena z Tottenhamu, ale poté, co vyšlo věřejně Pogbovo prohlášení o přestupu z United, tak se španělský klub zaměřil právě na francouzského záložníka.

Trenér Bílého baletu okamžitě prohlásil, že by pro Pogbu našel místo v sestavě a dal mu dostatek prostoru pro hru. Kouč Realu se ani netají tím, že je velkým fanouškem mladšího krajana a tak chce udělat všechno pro to, aby ho přivedl na Santiago Bernabéu.

Španělský velkoklub svede na přestupovém trhu velký boj o Francouze. Jeho soupeřem bude italský Juventus Turín, který už se chystá poslat do Anglie oficiální nabídku za Pogbu v rozmezí 130 až 140 milionů eur a rád by získal svého bývalého svěřence zpět do svých řad. "Pogba je špičkový hráč a my ho máme rádi," prohlásil sportovní ředitel Juventusu Fabio Paratici.

Větším favoritem však zůstává Real. Ten už však do svých řad přivítal v létě Edena Hazarda,

Luku Joviče a s nimi další tři fotbalisty, za které dohromady utratil 300 milionů liber. K tomu aby získal Pogbu, bude muset Bílý balet někoho prodat, aby tak vyrovnal finanční fair-play, jinak by mu hrozil trest od Evropské fotbalové asociace UEFA. Podle serveru goal.com se Zidane chystá propustit až třináct hráčů současného kádru Realu. Jedním z nich by měl být i Velšan Gareth Bale, který by měl podle všeho zamířit opačným směrem na Old Trafford.