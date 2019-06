Slavia udržela Součka. Z Jablonce přichází Hovorka s Holešem

Nejlepší hráč uplynulé sezony první ligy Tomáš Souček podepsal s fotbalovou Slavií Praha novou pětiletou smlouvu a v Edenu by měl na podzim zůstat. Klub navýšil výstupní klauzuli v kontraktu se čtyřiadvacetiletým defenzivním záložníkem na 15 milionů eur (přes 383 milionů korun). Na startu přípravy představila Slavia také dvě posily z Jablonce. Obranu vyztuží Tomáš Holeš a David Hovorka.

"Hodnota Tomáše Součka stále roste, je dobře, že jsme ho neprodali. Obdrželi jsme dvě nabídky na 12 milionů eur, Tomáš nám ale chce pomoci probojovat se do Ligy mistrů. Bude určitě lídrem týmu alespoň na podzim," uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Souček byl hlavní oporou Slavie, které pomohl k zisku ligového titulu a k obhajobě triumfu v domácím poháru. Pražané získali double po 77 letech. V uplynulé sezoně nejvyšší soutěže dal Souček 13 branek.

V létě zkusí se Slavií postoupit ze závěrečného předkola do základní skupiny Ligy mistrů. "Náš velký cíl je Liga mistrů, chceme opět udělat sezonu snů. Je to pro mě nejlepší varianta, která může být a věřím, že individuálně i týmově nás to posune dál," uvedl Souček.

K slávistům se na začátku přípravy na novou sezonu připojil také bahrajnský útočník Júsuf Hilál, kterého získali už v zimě, ale jaro ještě strávil na hostování v Bohemians 1905.

Do Jablonce by měli ze Slavie zamířit na hostování útočník Jan Matoušek, záložník Jan Sýkora a stoper Jakub Jugas.

Pětadvacetiletý Hovorka působil ve Spartě, v Liberci a naposledy v Jablonci. V české lize má na kontě 84 utkání a pět gólů. Jeho příchod je částečně i reakcí na možný přestup kamerunského stopera Michaela Ngadeua. Nejmenovaný evropský klub aktivoval výstupní klauzuli v hráčově smlouvě se Slavií.

"Obě strany spolu jednají, Michaela ale nechceme stresovat během afrického mistrovství. David Hovorka je výborný hráč, vedení i trenéři ho velmi chtěli," uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Šestadvacetiletý Holeš je posilou na pravý kraj obrany. V lize dosud v dresu Hradce Králové a Jablonce odehrál 134 utkání, ve kterých vstřelil osm branek.