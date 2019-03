Velký přestup? Kalase by prý rádi získali skotští giganti

Z druhé anglické ligy do vedoucího týmu té skotské? Takový skok může potkat fotbalového obránce Tomáše Kalase. O českého reprezentanta mají dle médií zájem jak aktuálně vedoucí Celtic, tak druzí Rangers.

Český stoper je oporou zadních řad předního evropského týmu. Tato věta bývala poslední roky brána spíše jako utopie. Kromě Marka Suchého, jenž si dobré jméno vydobyl jako kapitán švýcarské Basileje, neměl národní fotbal nikoho jiného. Exslávista navíc od loňského srpna kvůli natržené achilovce nehraje.

To by však mohl změnit Tomáš Kalas. O zájmu slavného Celticu nejprve přišel Birmingham mail, následně tuto informaci rozvinula i skotská média. Není ale jediným ostrovním gigantem, který by rodáka z Olomouce rád zlákal. Pětadvacetiletého kmenového hráče londýnské Chelsea by rád přivedl i konkurent Rangers.

A tak se zdá, že velcí glasgowští rivalové svedou další tuhý boj. V tomto případě ne na hřišti, ale na přestupovém poli. Nový kouč Celticu Neil Lennon vidí současného člena Bristolu City jako náhradu za Dedrycka Boyatu. U belgického reprezentanta se totiž očekává, že v létě klub opustí. Navíc hostování končí Benkovičovi a Toljanovi, což jsou konkurenti v obranných řadách.

Zato kouči Rangers Stevenovi Gerrardovi se líbí Kalasova univerzálnost. Bývalému slavnému záložníkovi Liverpoolu imponuje, že český fotbalista umí zahrát jak ve středu, tak na pravém kraji obrany.

Ať už si Kalas vybere kohokoli, jedno je jisté. Stát se hráčem tak slavného klubu by pro něj byla obrovská čest a výzva zároveň.