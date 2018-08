Vydra do Leedsu neodejde. Sáhne po něm tým z Premier League?

Zdálo se to být hotovou věcí. Český útočník Matěj Vydra měl namířeno z Derby County do Leedsu, kde si jej vyhlédl sám trenér. Z velkého přestupu ale nakonec úplně sešlo, nejlepší střelec loňského ročníku anglické Championship tak prozatím zůstává v celku Franka Lamparda.

Byl blízko k další štaci v druhé nejvyšší anglické fotbalové soutěži, nakonec ale Matěj Vydra prozatím zůstane v Derby County. O šestadvacetiletého útočníka se zajímal celek Leeds United, jenž za nejlepšího střelce uplynulé sezony Championship nabídl kolem 11 milionů eur, což je v přepočtu asi 318 milionů korun. Transfer ale ztroskotal.

Ačkoliv oba kluby již byly prakticky dohodnuty na zmíněném přestupu, rodák z Chotěboře podle webu Sky Sports nesouhlasil s finančními podmínkami ve smlouvě. To ale vyvrátil hráčův manažer Ondrej Chovanec. "Je to úplný nesmysl. Jedním z důvodů bylo, že Matěj měl od února dlouhodobé problémy s tříslem, reprezentační doktor Krejčí mu doporučil drobný zákrok, který ve finále Derby odsouhlasilo. Na podmínkách hráče s Leedsem to rozhodně nepadlo," řekl pro iSport.cz.

Vydrova budoucnost je tedy nejasná. Se současným týmem, který v této sezoně povede bývalý slavný záložník Frank Lampard, totiž na začátku července neodcestoval na soustředění. Nový kouč už za něj měl i vyhlídnutou náhradu, z Impswiche plánoval přivést Martyna Waghorna.

Český ostrostřelec by se rád posunul o stupínek výš, láká jej slavná Premier League. V té si již v minulosti připsal několik startů za West Bromwich Albion a Watford, kde krátce působil. Podle anglických médií však má o odchovance jihlavské Vysočiny zájem pouze Stoke City, které po loňském nevydařeném ročníku z elitní soutěže sestoupilo.