Zákaz přestupů Chelsea neodradil. Chce získat eso z Realu

Zdá se to být nemožné, ale není. I když má fotbalová Chelsea na letošní letní přestupní termín zakázáno nakupovat, přes to nejspíše hráče přivede. Zmíněnou posilou by se měl stát Mateo Kovačič, který už za londýnský klub loni nastupoval ve formě hostování.

Chorvat, jenž je kmenovým hráčem Realu Madrid, nejspíše spojí svou budoucnost s Anglií. Během loňské sezony v Chelsea hostoval a osvědčil se. Za odměnu mu bude nabídnuta dlouhodobá spolupráce, alespoň to tvrdí zdroje Sky Sports.

Jak je možné, že klub, který má tzv. ban (zákaz přestupů), přeci jen získá do svých řad fotbalistu? Klíčovou roli v transakci hraje právě zmíněné hostování. Chelsea má totiž zákaz registrovat nové hráče, o což se však v Kovačičově případě nejedná.

Jeho působení na Stamford Bridge z minulého roku dává Chelsea možnost získat fotbalistu natrvalo. Jedinou podmínkou je, že mezi vítězem posledního ročníku Evropské ligy a Realem Madrid musí být vše domluvené do 30. června. Když to kluby nestihnou, tak se pětadvacetiletý Chorvat vrátí zpět do Španělska.

Dle dostupných zdrojů se to ale nestane. Přestup je pro oba zmíněné subjekty výhodný, a tak není důvod transakci nezrealizovat. Královský klub za záložníka, jenž si v Premier League za minulý rok připsal pouhé dvě asistence v 32 zápasech, vyinkasuje 45 milionů euro.

Real Madrid totiž peníze potřebuje. Posily Hazard, Jovič, Mendy a Militao jej přišly přibližně na 260 milionů euro. Nyní je v pozici, že někdo musí klub naopak opustit. Samozřejmě, za co největší peníze. Když by se tak nestalo, porušil by pravidla finančního fair play a hrozila by situace, v jaké je nyní Chelsea - zákaz přestupů.