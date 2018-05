Zamíří Iniesta do Japonska? Vábí ho Podolski i sponzor Barcelony

Sotva se rozloučil s jedním angažmá, už musí hledat nové, Španělský fotbalista Andrés Iniesta v neděli odehrál poslední zápas za milovanou Barcelonu, v níž působil dlouhých dvaadvacet let. Nyní musí technický záložník řešit svou budoucnost. Přestože se nejvíce spekulovalo o jeho odchodu do čínské ligy, otevřené dveře má také v Japonsku. Právě do tamní soutěže jej láká bývalý německý reprezentant Lukas Podolski.

Má kariéru jako málokdo. Španělský středopolař Andrés iniesta se stal legendou fotbalové Barcelony, ve které strávil celou profesionální kariéru. V katalánském dresu odehrál neuvěřitelných 674 utkání a čtyřikrát pozvedl nad hlavu trofej pro vítěze milionářské Ligy mistrů, nejpopulárnější soutěže vůbec.

Nyní jej však čeká nová etapa. Přestože si většina fanoušků myslela, že angažmá v jednom z historicky nejúspěšnějších klubů bude pro rodáka z Fuentealbilly tím posledním, čtyřiatřicetiletá hvězda se rozhodla v kopané pokračovat.

O jeho služby se nejprve údajně zajímal kouč Josep Guardiola, jenž momentálně vede anglického šampiona Manchester City. U zkušeného hráče ale nepochodil. "Vždy jsem říkal, že nikdy nechci hrát proti Barceloně, takže to bude mimo Evropu," uvedl Iniesta..

I proto se největším favoritem na zisk bývalého reprezentanta stalo čínské mužstvo Čchung-čching Tang. Kromě fotbalových aktivit by totiž jednonásobný mistr světa mohl v zemi dálného východu rozjet podnikatelský byznys se svou vinařskou společností, s níž už několik let plánuje do tamního prostředí exportovat.

Zamíří do Japonska?

Kreativní plejer by však nakonec mohl zamířit do úplně jiné asijské destinace, bývalý německý reprezentant Lukas Podolski ho vábí do japonského týmu Vissel Kobe, kde druhým rokem působí. "Kdyby k nám přišel, bylo by to naprosto v pohodě. Hrát s hráči jako je on je velké zadostiučinění. Chci mít Andrése za spoluhráče, moc by to pro mě znamenalo," řekl kolínský odchovanec zahraničnímu deníku Express..

"Iniesta je skvělý fotbalista, toho musí chtít v každém týmu. Může ukázat prstem na mapu a bude vítán kdekoliv na světě. Nejlepší by ale bylo, kdyby hrál u nás. My dva jsme se již několikrát potkali, nastoupili jsme proti sobě a známe jeden druhého," uzavřel.

Podolski každopádně není jediným mužem z momentálně šestého celku J-League, který o Iniestu stojí. Diskutovat s famózním fotbalistou měl údajně také boss klubu Hiroshi Mikitani, jenž mimo jiné vlastní internetovou společnost Rakuten, hlavního sponzora Barcelony.

Kdo nakonec "Maestra" získá, by se mělo rozhodnout v příštích dnech. Pro budoucího zaměstnavatele bude každopádně zisk šikovného borce velkým trumfem. A to jak po fotbalové, tak po marketingové stránce.