Zlín získal z Kypru odchovance Sparty

Další posilou fotbalistů Zlína je zkušený záložník Zdeněk Folprecht, který od loňského podzimu působil v kyperském FC Pafos. Do Fastavu přichází na hostování do konce roku s opcí. Řekl generální manažer zlínského klubu Zdeněk Grygera.

"S klubem jsme dohodnuti, čekáme jen na úřední potvrzení celé transakce, k čemuž by mělo dojít dnes či nejpozději zítra," uvedl Grygera. "Od Folprechta si slibujeme posílení středové řady jak do počtu, tak do kvality," poukázal mimo jiné na zranění Pabla Podia a tím pádem menší počet záložníků.

Odchovanec Sparty Folprecht prošel v české lize Žižkovem, Libercem a Brnem. "Je dalším z hráčů, kteří by mohli zkvalitnit kádr a hru," řekl kouč Josef Csaplár serveru iSport.cz, který informaci přinesl.

Folprecht odehrál v Pafosu 29 utkání a vstřelil jeden gól. Od nové sezony však byl pro klub nepotřebný. Zlínu by mohl být k dispozici už na nedělní zápas se Spartou, kde fotbalově vyrostl.

Folprecht je další zářijovou posilou klubu, který je po osmi kolech na 12. příčce tabulky se ziskem devíti bodů. Do zadních řad Zlín získal Gruzínce Andra Gioradzeho, útok posílil z Mladé Boleslavi Tomáš Wágner a z Vltavínu Petr Pejša.