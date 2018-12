Fotbalový šéf údajně zneužíval reprezentantky, byl odvolán

Afghánský generální prokurátor odvolal z funkce předsedu tamní fotbalové federace Karíma Keramuddína kvůli aféře kolem údajného sexuálního, fyzického a psychického zneužívání hráček národního týmu. V neděli o tom informovala agentura Reuters.

O místo ve fotbalové federaci přišlo také jejích pět dalších činitelů. Podle úřadu generálního prokurátora vyšetřování stále pokračuje. Keramuddín se zatím k věci nevyjádřil.

Britský list The Guardian začátkem tohoto měsíce informoval o násilí na fotbalistkách, které se údajně dělo v sídle afghánské fotbalové federace a na tréninkovém kempu v únoru v Jordánsku. Afghánský prezident Ašraf Ghaní označil tyto informace za "šokující a nepřijatelné pro kohokoli z Afghánců". Nařídil zahájit vyšetřování případu.

Podle afghánské fotbalové federace jsou obvinění "neopodstatněná", její zástupci však uvedli, že budou při vyšetřování plně spolupracovat.

Agentura Reuters připomíná, že Afghánistán je pro ženy jednou z nejnebezpečnějších zemí na světě. Obvinění z mimomanželských sexuálních kontaktů může mít pro ženy fatální následky. Oběti sexuálního obtěžování proto jen zcela zřídka mluví o tom, co se jim stalo, ze strachu, že budou nařčeny z cizoložství.

More details on the Afghanistan sexual abuse scandal from @coachaffwnt: her belief abuse is taking place at other federations and how Afghan victims are at risk of death because of the military might of "warlord" Keramuddin Keram, the AFF president alleged to have abused them https://t.co/7aHKMLiCSP