Hrabě glosuje: Čechovo jubileum, Sparta bez mesiáše i úlet FAČR

Nějakou dobu to trvalo, ale Petr Čech se nakonec jubilejní dvousté nuly v anglické Premier League dočkal. V utkání proti Watfordu si k ní pomohl mimo jiné i chycenou penaltou. Fotbalová asociace České republiky se dopustila nevídaného faux pas, když na svém webu popřála hodně zdraví už před třemi lety tragicky zesnulému Pavlu Srníčkovi. A ligové kolo přineslo znovu i odvolání trenéra, skončil ostravský Kučera. Situace ve Spartě však ukazuje, že ani to nemusí být vždy zaručeným lékem na herní neduhy.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Čech nejlepší v nejlepší soutěži



Český fotbal neprožívá jen období strasti, ale sem tam se může i dmout pýchou. Brankář Petr Čech vychytal v anglické Premier League, soutěži, která je považována za nejlepší na světě a je určitě nejprestižnější, proti Watfordu už 200. nulu. Za Chelsea nasbíral 162 čistých kont, v dresu Arsenalu přidal 38.

Soupeří už jen sám se sebou, neboť druhý v pořadí David James jich má "pouze" 169. I fotbal má svého Jágra, vyslance výjimečných kvalit. Bohužel i jemu se kariéra zvolna naplňuje, přitom další takové osobnosti jsou bohužel v nedohlednu.



FAČR popřála Srníčkovi mnoho zdraví a úspěchů



V obdivované anglické lize vyšlapal výraznou stopu i další český gólman Pavel Srníček. Při připomenutí padesátého výročí jeho narození (10. března 1968) se FAČR na svých stránkách sice zmínila o tragickém úmrtí před třemi lety, ale zároveň mu popřála mnoho zdraví a úspěchů do dalších let. Ostudné!



Kučera další v pořadí, a nemusí být poslední



Jarní sezona trenérům v české nejvyšší soutěži neprospívá, po 20. kole padl další v pořadí. Po prohře 0:2 v Jablonci byl z Baníku Ostrava vyhozen Radim Kučera. Za čtyři jarní ligová kola je to už čtvrtá oběť, průměr velice snadno vypočitatelný.



A zběsilé tempo může pokračovat. Do složité situace se propadla Dukla Praha, která má ze čtyř jarních zápasů pouze bod. Není vyloučeno, že v klubu, který po návratu do nejvyšší soutěže v létě 2011 k tomuto opatření nikdy nesáhl - Luboš Kozel se přesunul k mládežnické reprezentaci a Jaroslava Šilhavého vykoupila Slavia Praha -, nastane dosud nepoznané.



Hapal ve Stramaccioniho vzoru



Spartu už sice nevede nenáviděný italský "zmrzlinář" Andrea Stramaccioni, ale mesiáš na Letnou dosud nedorazil. Nástupce Stramaccioniho Pavel Hapal pokračuje podle italského vzoru, výhru v Karviné ztratili rudí po jedné chybě v konci zápasu. Obroda tak snadná nebude.



Italský odborník se rozloučil s nadhledem, postěžoval si na atmosféru ve Spartě, kdy ho nadřízení volali k odpovědnosti. V italském tisku se nad ní pohoršoval i asistent Roberto Muzzi, bývalý ligový fotbalista více klubů za Apeninami. Zdůraznil, jak to měl jeho krajan těžké, když byl prvním zahraničním trenérem v české lize. Proboha, co Italové o svém angažmá vůbec věděli?



Plzeň tápe, blíží se však k titulu



Obdiv a uznání, že český klubový fotbal má aspoň jednoho slušného vyslance Viktorii Plzeň, poněkud v posledních výsledcích bledne. Porážka v Lisabonu se Sportigem 0:2 nedává do odvety valné naděje na postup mezi osm nejlepších v Evropské lize, v lize na jaře ještě ani jednou nevyhrála.



Volnějším krokem, pomalu, ale jistě, se však k vytouženému titulu blíží. Sice její útočník Michael Krmenčík byl při druhém gólu v duelu s Libercem v těsném ofsajdu, ale na zápasy západočeského týmu videorozhodčí nasazován není, což svědčí o skvělé diplomacii. Plzeň si titul vzít nenechá.



Paříž opět Ligu mistrů nevyhraje, utrácet hodlá dál



Už sedm let pumpuje katarská společnost peníze do francouzského Paris Saint-Germain, ale výrazný úspěch pořád uniká. V létě klub utratil na posilách dalších 400 milionů eur (222 stál Neymar, 180 Mbappé) - a zase nic. Španělský Real Madrid byl v osmifinále nad jeho síly.

Příslib dalších prachů tu však je. Ještě trpělivější (možná myšleno hloupější) investor se totiž podle katarských vlastníků najde. Arabský šejk Mansúr z Abú Zabí rve miliardy do Manchesteru City už od roku 2008 a zatím také Ligu mistrů nedobyl. Letos má ovšem na rozdíl od Paris SG ještě naději, je ve hře.