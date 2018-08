Hrabě glosuje: Letenská ostuda, kabrňák Baroš i cenný Modrič

Pražská Sparta nedokázala ani letos postoupit přes srbského protivníka, s evropskými poháry se tentokrát rozloučila už ve 2. předkole. Opět tak udělala ostudu českému fotbalu. Paradoxně by ji to však mohlo pomoct v boj o ligový titul, hlavní rivalové Letenských mají v pohárech jistou účast. V české lize zase řádí Milan Baroš, ačkoliv mu bude už 37 let, v uplynulém kole vstřelil hattrick. Svět momentálně řeší chorvatského záložníka Luku Modriče, jehož si Real Madrid cení na více než 19 miliard.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Ostuda zvýrazněná výmluvami

A je to tu opět - Sparta udělala českému fotbalu na mezinárodní scéně ostudu. Ač nasazená vypadla už ve 2. předkole Evropské ligy s průměrným srbským týmem Spartak Subotica po výsledcích 0:2 a 2:1, přes další velké investice zase neprorazila.

Nejhorším poznatkem však je, že lidé odpovědní za tuto blamáž v čele s dočasně jmenovaným trenérem a sportovním ředitelem Zdeňkem Ščasným hledají opětovně chyby všude jinde, jen ne u sebe. Prý přísně nařízená penalta rumunským arbitrem... Ruka obránce na těle útočníka, to jsou vždycky starosti a obvykle pokutový kop.

Vyhodnocením tohoto propadáku si pozvolna zadělává na další ostudy v příštích letech.

Trojice svatých vyhrává

Liga běží podle plánu, na čele se usadili tři favoriti, kteří ve třech kolech neztratili ani bod - Slavia, Plzeň a Sparta. A není důležité, jestli se ke třem bodů dokodrcali strastiplnou poutí, nebo soupeře jednoduše spláchli. Naopak vítězství vypocené z dramatu má kolikrát na mužstvo mnohem silnější psychický dopad než jednoznačná záležitost.

Kdo se pokusí z této trojice o trhák? Určitou výhodu má Sparta, neboť se soustředí už jen na domácí soutěž. Slavii čeká Dynamo Kyjev jako první překážka při naplnění snu postoupit do Ligy mistrů. Plzeň čeká Liga mistrů. Spartu nečeká nic.

Baroš je kabrňák - veteránský

V říjnu, přesně na den založení Československa, mu bude 37 let, dva roky už je fotbalovým veteránem. Ale pořád řádí. Ostravský kanonýr Milan Baroš sestřelil třemi góly Příbram, připsal si druhý hattrick v české soutěži. Ten první se datuje do ročníku 2012/2013 proti Hradci Králové. Je to borec! Pochválil kolegu střelce od ledové plochy Jaromír Jágr.

Milovníci statistiky hned zachytili, že v posledních 60 letech se najdou jen tři starší hráči, kteří to dokázali: Ladislav Pavlovič za Prešov (1963/64), Karel Jarolím za Bohemians proti Benešovu (1994/95) a Libor Došek za Slovácko proti Dukle (2015/16). Škoda, že léta ubíhají. Jak dlouho českému fanouškovi takový poklad ještě vydrží?

Jakou má hodnotu Modrič? Víc než celá česká liga i s rozhodčími

Inter Milán projevil zájem o chorvatského kapitána Luku Modriče, nejlepšího hráče nedávného mistrovství světa v Rusku. Prezident Realu Florentino Pérez ale vyhlásil, že ho pustí jen za výkupní klauzuli ve výši 750 milionů eur (asi 19,3 miliardy korun). To je víc než třikrát tolik než nejdražší přestup Neymara z Barcelony do PSG za 222 milionů eur.

Podle britské televizní stanice BBC by za 750 milionů eur zájemce pořídil celou základní sestavu ve složení Allison - Laporte, Rojo, Marco Alonso, Kyle Walker - Vidal, Verrati, Pogba - Neymar, Higuaín, Ronaldo a ještě by zůstalo 200 milionů na hráče na lavičku.

A kdyby tuto sumu nabídl italský klub české lize? Koupil by všechny hráče, ze všech šestnácti klubů. Podle odborné webové stránky transfermarkt má 431 zachycených hráčů celkovou hodnotu 204,35 milionů eur, tedy okolo 5,3 miliard korun. Ještě by tedy zbylo na rozhodčí. A hodně. Ti jsou v českém prostředí nejžádanějším zbožím.