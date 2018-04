Hrabě glosuje: Plzeň přišla o pohodu a koš místo srdce sudího

Po podzimní části se zdálo, že o ligovém titulu je rozhodnuto, čtrnáctibodový plzeňský náskok se zdál být nedostižný. Viktoria ale na jaře ztrácí jeden zápas za druhým a Slavia se jí po páteční výhře nad Karvinou přiblížila už jen na pětibodový rozdíl. Ještě dramatičtější pak je o boj o udržení, sestupové starosti musí řešit hned polovina mužstev. Vlnu emocí v Lize mistrů vyvolala penalta Realu Madrid v závěru zápasu s Juventusem, turínský brankář Gianluigi Buffon pak měl k hlavnímu sudímu Oliverovi spoustu výtek.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Plzeň sešla z pohodové cesty, Slavia se kodrcá na kamenité



Viktoria Plzeň bojuje o titul! Zvolání, které by v jiném ročníku Západočechy potěšilo, letos však vyjadřuje obrovskou frustraci. Přepychový náskok se rozplývá, po další ztrátě, i když vyrovnání dvoubrankového náskoku Sparty lze označit za zisk, byť hrála doma, se jasná záležitost zatemňuje.



Obhájce titulu Slavia Praha už je opravdu na dostřel. Počítejme: porazí v přímé konfrontaci Plzeň doma o dva góly, čímž na svoji stranu nakloní výhodu o lepším vzájemném zápase, a pak už stačí jediné klopýtnutí vedoucího týmu tabulky. Není to nemožné.



Slavia udolala doma Karvinou 3:2, žádná paráda, ale tři body pod střechou. Drží se jarního projevu. Pod trenérem Trpišovským hraje příšerně, ale vychází to. Pod trenérem Šilhavým hrála dobře, ale občas to nevyšlo. Inu fotbal..



Kdo spadne?



Na začátku jara byly sestupové prognózy srozumitelné: spadne Ostrava a ještě někdo. Nyní to vypadá už jinak - chudáci se musí najít dva. Výběr je vskutku široký, namočených je osm týmů, tedy polovina ligy. Na dno nyní klesla Zbrojovka Brno, která hostí v dalším klání vedoucí Plzeň. Kdo je v utkání favoritem?



Berbr ničí fotbal na vesnicích



Stát na sport kašle, nedává mu peníze, děti (dospělí, senioři) nemají kde sportovat - nese se celou republikou. Situace je tak vážná, že oficiální stížnost už šla i k premiérovi, třebaže je v demisi. Fotbalové asociaci to však příliš nevadí, vedení má jiné priority.



Přitom na vesnici jsou dva společenské subjekty, které ji drží - fotbal a hasiči. Kluby však končí, letití funkcionáři-obětavci už neskousnou, jak si neomezený vládce místopředseda za Čechy Roman Bebr dělá, co chce. A nejde o chvályhodnou čestnou činnost. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl je z toho zděšen, vedení FAČR nikoli.



Buffon zvolal: "Máš odpadkový koš místo srdce!"



Ukrutný závěr mělo čtvrtfinálové měření sil Realu Madrid a Juventusu Turín v Lize mistrů. Italskému týmu se málem povedl zázrak, když na půdě soupeře vymazal třígólové manko z prvního duelu. Pak však přišla rána - anglický rozhodčí Michael Oliver nařídil v nastavení pro domácí pokutový kop.



Za zákrok, který si pravidlově obhájí, ale verdikt byl krajně necitlivý, úplně tím pokazil - hodilo by se ostřejší slovo - celé utkání. Italská brankářská legenda Gianluigi Buffon to vystihl přesně, když zvolal: "Máš odpadkový koš místo srdce!" Mravokárný fotbalový výkřik na úrodnou zemi nepadl, Buffon byl vyloučen.



Anglické rozhodčí FIFA nechce



V nominaci rozhodčích na letošní světový šampionát v Rusku není ani jeden anglický zástupce. Světová fotbalová federace FIFA, na rozdíl od evropské UEFA, pochopila, že angličtí rozhodčí pískají dobře, protože nahlas, mají pravidlovou znalost, ovšem pro hru postrádají veškerý cit. Michael Oliver je toho nejčerstvějším důkazem.



A stačí připomenout, jak jeho krajan Mark Clattenburg předloni ovlivnil finále mistrovství Evropy, když nerozpoznal ruku hráče černé pleti od paže patřící bělochovi. Dosazuju jména - portugalský útočník Éder a francouzský obránce Laurent Koscielny.



Angličtí mylníci - od slova mýlit se, nikoli míle - poškozují fotbal v celé jeho historii. I čeští fanoušci mohou zalistovat pamětí či anály a určitě se jim někdo vybaví. Zde je nabídka: John Lewis, Arthur Ellis, Jim Finney, George Courtney, Howard Web, Mark Clattenburg, Michael Oliver. Jistě by se našli i další.