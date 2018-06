Hrabě glosuje: Polští klauni a video, které zářezům nezabrání

Do vyrovnané skupiny H byli nalosováni z prvního koše, očekávalo se, že by měli na světovém šampionátu projít do další fáze. Polští fotbalisté však prohráli se Senegalem i Kolumbií a turnaj pro ně v podstatě skončil už před posledním zápasem, za což ve své zemi sklízí ostrou kritiku. Ještě že český fanoušek nic podobného řešit nemusí. A některé víkendové situace na MS zase ukázaly, že ani moderní technologie nemusí zabránit všem zářezům.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Poláci jsou klauni, Češi takovému výsměchu unikli



Mistrovsví světa v Rusku má své padlé i hrdiny. Mezi padlé patří i naši severní sousedi Poláci. Po dvou porážkách se Senegalem 1:2 a Kolumbií 0:3 už nemají nárok na postup a hráči i trenér Adam Nawalka, účastník MS 1978 v Argentině, si to pořádně schytávají.

A kritika je pořádně ostrá, i jízlivá. "Cirkusoví klauni," napsal Przeglad Sportowy. Ještěže se svěřenci Karla Jarolíma do Ruska neprobojovali. Možná - pravděpodobně - by dopadli obdobně. A mají něco takového zapotřebí?



Hranice mezi těmito antagony však úplně smazává Panama, která se probojovala mezi nejlepší poprvé v historii a vše nasvědčuje, že i naposledy. Tak si to náležitě užívá. Prohrála s Belgií 0:3, s Anglií dokonce 1:6, ale její kapitán Felipe Baloy vstřelil gól. Důvod k národnímu nadšení.



Charakter je důležitější než video



Je to skandál, který způsobil německý rozhodčí Felix Brych. Jeho verdikt v utkání Švýcarsko-Srbsko nebyl šťastný (Felix je latinsky šťastný). Srbsku odepřel pokutový kop, přezkoumání situace na videu ho vůbec nezajímalo. Jak je patrno, ani nejvyšší vymoženost moderní techniky zářezům nezabrání.



Příjemná zpráva pro vládce českého fotbalu Romana Berbra. Nesazení videa není všemocné, mnohem důležitější je charakter rozhodčího. Klidně si může své Vaňkáty, Patáky či Hájky povolávat, nabírat do sboru. Video jim překážet v jejich činnosti nebude.



Derby se rivalsky zabarvuje



Po rumunské krvi sáhla po Sparta i Slavia, na čtyři roky se jí upsal ofenzívní záložník Alexandru Baluta. Ve Spartě má tři krajany - trio tvoří brankář Florin Nita, krajní záložník Bogdan Vatajelu a tvůrce hry Nicolae Stanciu. Derby nasálo další říz.



Jen si nová slávistická posila musí dát pozor, aby při oslavách či jiných příležitostech moc nezdůrazňovala vlastenectví pomocí rumunské vlajky, neboť má stejné barvy jako Sparta: modrá-žlutá-červená. A podobný náboj získalo i vršovické derby. Do Slavie přestoupil levonohý obránce Jaroslav Zelený...



Federální střet se proměnil v přátelák



Pro fanoušky nesmírně přitažlivý souboj federálního pozůstatku nabízel střet vítězů domácího poháru Slovan Bratislava-Slavia Praha. Neuskuteční se, slovenská policie by ho nezvládla.



Náhrada se však našla, kluby se dohodly na přáteláčku. Vida, jde to. Fotbal lze dělat bez státních orgánů a vlastně i bez asociačních funkcionářů. A bude mít také své kouzlo.