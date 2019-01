Hrabě glosuje: Slávistický úlovek Júsúf a jistota Škoda

Přestupní termín hýbe fotbalovou ligou, Slavia posílila ještě útok a spíš bude kádr už jenom zeštíhlovat. Galavečer Grassroots jenom připomenul, že talenti nevymizeli, avšak vytrácejí se při dozrávání. Ve Spojených arabských Emirátech začalo mistrovství Asie a český fotbal na něm otiskl docela výraznou stopu.

Pohyby ve slávistickém útoku

V podzimní části FORTUNA:LIGY nastříleli červenobílí osmačtyřicet gólů (daleko nejvíc ze všech účastníků), ale nadále posilují údernou sílu. Na tři a půl roku se jim upsal bahrajnský útočník Júsúf Hilál, na jaře však zůstane na hostování v Bohemians.

To samé možná potká meteor podzimní sezony Jana Matouška, pokud se neprosadí ve slávistickém kádru, vrátí se na čas do Příbrami. Stejný otazník řeší i bosenský urputník Muris Mešanovič, jehož by v případě odloženosti brala Mladá Boleslav. Hostování čeká i chorvatského Petara Musu v Liberci a Jana Kuchtu v Teplicích, kam byl poslán jakou součást hodnoty stopera Alexe Krále.

Slávisté tak mají pořád jednu letitou jistotu - kapitána a nejlepšího střelce nejstaršího českého klubu ve 21. století Milana Škodu se sedmdesáti zásahy. Prodloužil smlouvu až do roku 2020.

Velké naděje. Kolik z nich naplní předpoklady?

Matěj Kovář (Manchester United), David Heidenreich a Lukáš Vorlický (Atalanta Bergamo), Antonín Svoboda (RB Salcburk). Vida, jak se čeští fotbalisté dokážou prosazovat v evropských klubech. Má to jeden háček - jde pouze o dorostence. Naděje. Záruka, že jednou budou ozdobou reprezentačního týmu, není ovšem žádná.

Každý rok se při galavečeru Grassroots dočkávají ocenění v anketách FAČR v kategorii dorostenců mladíci, kteří překročili českou hranici a vydali se za kariérou do vyspělých evropských klubů. Zmiňovaní stáli na pódiu letos za rok 2018. Kolik z nich dosáhne skutečné mezinárodní úrovně? 42. příčka v žebříčku FIFA naznačuje, že se to jejich předchůdcům moc nedaří.

V Asii český fotbal zní

Český fotbal ovšem mezinárodní zvuk pořád má, duní i v daleké Asii na kontinentálním mistrovství. Výběr Bahrajnu vede trenér Miroslav Soukup - v úvodním utkání jeho výběr přišel o výhru nad domácími Emiráty až v závěru z pokutového kopu, o nejvyšší pocty se budou rvát dva zástupci FORTUNA:LIGY Ruslan Mingazov za Turkmenistán a právě Júsúf Hilál v dresu Bahrajnu.

Jeho podpis smlouvy s nejstarším klubem a do roku 1948 i nejúspěšnějším českým klubem Slavií Praha byl událostí země. Nikdo jiný z místních fotbalistů se tak vysoko nedostal. I český fotbal umí znít.

Malý Nor Ole-Gunnar Solskjaer dosáhl velikosti

Vyhazov ´nejlepšího trenéra planety ´, jak o sobě tvrdí portugalský kouč José Mourinho a nechává si říkat Special One, slavnému anglickému týmu Manchesteru United náramně prospěl. Na lavičku usedl malý Nor Ole-Gunnar Solskjaer (pět stop a devět palců) a dělá divy.

Vyhrál všech pět utkání, což se povedlo jen legendárnímu Mattu Busbymu, když v roce 1945 rudé ďábly přebíral. A v roce 1968 s nimi poprvé vyhrál Pohár mistrů, předchůdce Ligy mistrů. Trpělivost je náramná vlastnost.