Hrabě glosuje: Video napravilo chyby, ale otazníky naskakují

O víkendu sportovní Česko žilo především prestižním derby pražských "S", které nabídlo skvělou podívanou. Šest gólů, úžasný comeback do zápasu i často využité video, které udělalo z fotbalového svátku spravedlivou záležitost. Jen je škoda, že muselo chybující sudí opravovat tak často. Plzeň v týdnu sahala po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy, nakonec silnému Sportingu podlehla v prodloužení. A obě znepřátelené komory fotbalové asociace si nepřestávají dělat naschvály.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, glosuje zkušený fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Video napravovalo v derby chyby rozhodčích



289. derby Sparta - Slavia mělo říz. Šest gólů, famózní tříbrankové poločasové vedení zesměšňovaných domácích, o něž se postaral nejdražší fotbalista v historii české ligy rumunský záložník Nicolae Stanciu. Po přestávce červenobílá smršť a vyrovnání v nastavení. Nezapomenutelné!



Stejně jako zásahy videorozhodčího, který vstupoval do děje zásadními verdikty. Příjemný pocit, že byly napraveny křivdy, rozmělňuje děsivé zjištění, kolik se rozhodčích dopustili hrubých omylů, z nichž by některé bez přispění sledovačů obrazovky prošly.



Ruka mimo pokutové území, nezachycený penaltový faul, pod delší době odvolaný gól pro objevený ofsajd. Bylo toho hodně. A úplně mrazí, co by se stalo, kdyby Sparta dala z protiútoku gól, než bylo hlavnímu sděleno, že její rival má kopat penaltu. Přitom utkání řídil nejlepší český arbitr Pavel Královec. Křivdy naštěstí nepřipuštěny, ale otazníky nadále jenom naskakují.



Plzeň kousek od dalšího úspěchu. Bravo!



Okamžiky štěstí a zmaru se střídaly při snaze Viktorie Plzeň proniknout přes Sporting Lisabon mezi osm nejlepších v Evropské lize. Vyrovnala náskok soupeře z prvního duelu, přežila několik ošemetných situací i pokutový kop. Nakonec se radoval protivník. Takový je sport.



Do nejlepší osmičky pronikají jen zástupci silných lig, tentokrát se této pocty dočkaly Anglie, Španělsko, Itálie, Německo, Francie, Rusko, Portugalsko a Rakousko. Stačilo málo a zásluhou Plzně mohlo být mezi elitou i Česko. Ještě jednou velká pochvala svěřencům trenéra Pavla Vrby.



FIFPro chce, aby fotbalisté byli zaměstnanci klubů. Není úniku.



Přední představitelé světová asociace fotbalových hráčů FIFPro navštívili Česko s jasným požadavkem: fotbalisté mají být zaměstnanci klubů a ne fungovat na živnostenský list jako osoba samostatně výdělečně činná. Situace už je vážná, fotbalový ´švarcsystém´ nejspíš končí. Není úniku.

Pro vedení českého fotbalu je stejně nepříjemný vzkaz, že jedinou organizací, která zastupuje práva hráčů, zůstává nezávislá Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH). Nikoli tedy loni založená Hráčská fotbalová unie (HFU), která měla silné vazby na FAČR. Kontrolované odbory, to nebyl nejlepší nápad.



Los je hloupost, ale spravedlnost



Jednání mezi českou a moravskou komorou o úpravě stanov pokračuje, rozumnému konci se neblíží. Nadřízené orgány UEFA a FIFA požadují, aby byla zprůchodněná volba předsedy a nemohlo dojít k její blokaci. Navrhovaný los z moravské strany vyznívá jako výsměch, když se však dvě strany nedokážou normálně dohodnout a činí si naschvály, je směšné naprosto všechno. Stížnost na UEFA i zásah shůry.



Slováci koupili Dortmud, který neprohrává



Na začátku března slovenská investiční skupina Arca Capital koupila akciový podíl v německém klubu Borussia Dortmund. Celkem získala 1,16 milionu akcií, jejichž hodnota se v té době pohybovala okolo 170 milionů korun. Jde o 1,27 procenta akcií vítěze Ligy mistrů 1997 a osminásobného mistra Německa.



Je to i přes vyřazení Borussie z Evropské ligy rakouským Salcburkem solidní investice. Dortmund neprohrál už patnáct zápasů v řadě, v bundeslize nyní porazil Hannover 96 a je v tabulce třetí. Pevně doufám, že se pozornost slovenských obchodníků napříště upře na českou HET ligu. Tedy až vstoupí některý z účastníků nejvyšší soutěže na burzu. A pořád nevím, kdo se k tomu jako první odhodlá.