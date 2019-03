Hraní rukou, penalty. Fotbal odhlasoval změny v pravidlech

Fotbalové prostředí čeká revolta. Na zasedání Mezinárodní pravidlové federace IFAB bylo schváleno hned několik novinek, které budou od příští sezony platit. Mezi hlavní změny patří předefinování hry rukou při gólu, narušování hráčů ve zdi nebo postavení gólmana při penaltě. Není žádným tajemstvím, že důvodem pro změnu byly určité situace z nedávného mistrovství světa.

Komise v Aberdeenu neřešila nějaké kosmetické úpravy, ale opravdu důležité a závažné věci, které jsou k vidění v běžném zápase několikrát. Mezi hlavní témata patří dlouhodobě hra rukou. "Chtěli jsme přesnější a detailní definici hraní rukou," uvedla agentura Reuters citaci dle prohlášení IFAB.

"V případech, kdy bude dosaženo branky přímo rukou, byť neúmyslnou, nebo si hráč do šance pomůže rukou, byť neúmyslnou, nebude gól platit," zní přesné znění pravidla. Dalším projednaným bodem bylo, že útočící tým nesmí narušovat hráče obrany ve zdi. Aby toho bylo dosaženo, tak fotbalisti kopajícího celku budou muset stát minimálně jeden metr od nich.

Drastickou proměnou prošel také proces střídání. Kvůli zamezení simulování budou muset hráči, kteří jsou ze hry staženi, opustit hrací plochu u nejbližší postranní čáry. Novinka čeká také brankáře, kteří budou čelit penaltám. Při zahrání této situace budou nově muset mít strážci svatyní minimálně jednu nohu na brankové čáře. A v neposlední řadě, míč při odkopu od branky nebude muset opustit velké vápno, jako tomu bylo doposud.

IT IS OFFICIAL: the Laws of the Game 2019/2020 are now approved by The IFAB!



⚽Which main changes to association football will come into force as from 1 June?



