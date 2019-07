Jsme fotbalovější, věří jeden z klíčových mužů Jablonce mužstvu

Fotbalisté Jablonce neodehrají ve čtvrtek úvodní zápas 2. předkola Evropské ligy na stadionu Pjuniku v Jerevanu, kde klub sídlí, ale ve 125 kilometrů vzdáleném městě Gjumri. V arménské metropoli totiž probíhá evropský šampionát hráčů do 19 let. Podle asistenta jabloneckého trenéra Zdeňka Kluckého, který osobně sledoval vítěznou odvetu Pjuniku v 1. předkole na půdě severomakedonského Škupi Skopje, hrají Severočeši kolektivněji a měli by si se soupeřem poradit.

"Přáli jsme si raději letět do Makedonie než do Arménie, to by bylo lepší. Jednak je to blíž na vzdálenost a přišlo nám to přijatelnější pro nás. Ale vyhrál Pjunik, musíme letět do Arménie. Soupeř jednoduchý není, bude mít za sebou už postup z předkola, nějaké těžké zápasy. Některé individuality mají dobré, ale myslím, že jsme fotbalovější a naše hra je víc kolektivní," řekl Klucký.

"Myslím, že i po změnách, které u nás proběhly, mužstvo nemáme špatné. Z mého pohledu se s nimi dá hrát, věřím v náš postup. Nesmíme udělat nějaké zbytečné chyby, pak věřím, že bychom si s nimi měli poradit," dodal asistent jabloneckého trenéra Petra Rady.

Pjunik, který v sezoně 2011/12 v kvalifikaci Ligy mistrů vypadl s Plzní po prohrách 0:4 doma a 1:5 venku, byl podle Kluckého v úvodním předkole proti Škupi v obou zápasech lepší. Druhý celek uplynulé sezony arménské ligy doma remizoval 3:3, když v posledních deseti minutách dotáhl ztrátu 1:3, a ve čtvrtek venku zvítězil 2:1.

"Oni byli lepší už doma. Udělali nějaké chyby, dostali gól ze standardky. Herně byli lepší v obou zápasech, a co jsem viděl včera, postoupili naprosto zaslouženě. Mohli vyhrát i vyšším rozdílem," podotkl Klucký.

Nejlepším střelcem Pjuniku v uplynulé sezoně byl záložník Erik Vardanjan, k dalším oporám patří reprezentant Karlen Mkrtčjan. "Že by mě někdo z individualit vyloženě zaujal, to ani ne. Z mého pohledu hrají takový nesouvislý fotbal. Chvilku dobře, chvilku hrozně chybují. Včera třeba nebyli schopni si chvíli přihrát pětkrát po sobě, ale v momentě, kdy vedli 2:0, hráli zase trochu líp. Myslím, že máme vyspělejší hráče. Určitě je nesmíme dostat do výhody nějakou zbytečnou chybou," upozornil Klucký.

Jeho tým se bude muset vyrovnat s nepříjemným dlouhým letem a také s velkým horkem, které v Arménii panuje. "Co mám zprávy z prvního utkání, tak v Arménii by mělo být velké vedro. Co se týče podmínek, ve Skopje by pro nás byly lepší a výhodnější. V Arménii bude horší vedro a pak samozřejmě ta nepříjemná cesta," dodal Klucký.