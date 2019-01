Lafata přeje Spartě do nového roku, aby zase budila respekt

Rok 2018 patří z pohledu fotbalistů Sparty k nejhorším v historii. V lize se trápí, což mrzí i jejich bývalého kapitána Davida Lafatu. Věří ale, že přesun Tomáše Rosického do role sportovního ředitele letenskému týmu prospěje a Sparta opět začne brzy budit respekt.

"Spartě bych přál, aby byl příští rok lepší než ten 2018. A aby zase budila respekt," řekl novinářům Lafata při Silvestrovském derby. Sám nemá vysvětlení, proč se Spartě nedaří. "Musí si to vyhodnotit ti, co to tam dělají. Je tam lidí dost, tak snad na to přijdou. Je to jen fotbal a musíme fandit, i když se nedaří," uvedl.

Sám je zvědavý, jak tým pozvedne nový sportovní ředitel Rosický, který rok sbíral zkušenosti jako poradce a nyní přebírá odpovědnost. "Já ve Spartě nejsem, takže nevím, jaké má pravomoci. Ale doufejme, že se to změní. Už je tam rok, zatím se to moc neposunulo, tak snad se to teď někam pohne a Sparta se vrátí tam, kde má být," dodal.

Lafata v květnu ukončil profesionální kariéru a přesunul se do rodného Olešníku, kde hraje krajský přebor. "Jsem spokojený, že se nám s Olešníkem na podzim dařilo. Všechny to bavilo, to je to hlavní. Chodilo i dost lidí, tak to snad na jaře vydrží," řekl.

Nejlepší střelec ligové historie učí na českobudějovickém gymnáziu. "Hodně mě to baví, je to pestřejší. K tomu jednou týdně pracuji s útočníky v Dynamu (České Budějovice). Hlavní je, aby to bavilo kluky. Já jsem tam pro ně a ne obráceně," uvedl Lafata.

Nebere to však jako předzvěst budoucí trenérské kariéry. "Nikdy neříkej nikdy, ale ambici trénovat dospělé nemám," řekl bývalý reprezentant.

Po profesionálním fotbale se mu nestýská. "Celá kariéra byla hezká, ale ani mi to moc nechybí. Rád se přijdu podívat na nějaký zápas, ale hrát už bych to nemohl," řekl sedmatřicetiletý kanonýr, který má více času i na svůj koníček myslivectví. "Sem tam zajdu na nějaký hon a čekanou. Minulý týden jsem střelil divočáka, měl 25 kilogramů," prozradil.

Během kariéry nastřílel rekordních 198 ligových gólů a také drží rekord české nejvyšší soutěže v podobě 25 gólů za sezonu. Ten je nyní v ohrožení, neboť ruský útočník Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi má po podzimních 19 kolech na kontě 18 branek.

"Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Třeba ho překoná a bude to jen dobře. Byl bych sice raději, kdyby mě překonal český hráč, ale když si to zaslouží góly, tak proč ne," prohlásil Lafata.

Zatímco Sparta mu na podzim příliš radosti nedělala, jeho další bývalý klub Jablonec naopak prožil jeden z nejlepších roků ve své historii a poprvé si zahrál i Evropskou ligu.

"Jak mi Sparta moc radost nedělala, tak v Jablonci mohou být všichni s rokem 2018 spokojeni. Jen je škoda, že doplatili v Evropské lize na nováčkovskou daň, protože tam odehráli výborné zápasy. Klobouk dolů před nimi," ocenil práci týmu trenéra Petr Rady.

S jedním z Radových svěřenců Tomášem Hübschmanem se potkal i na Silvestrovském derby. Toho se Lafata zúčastnil poprvé a dvěma góly pomohl Spartě k výhře 6:5 nad Slavií.

"Sice je to jen silvestrovské, ale pořád derby. Líbilo se mi to. Krásná atmosféra, hodně lidí, mělo to náboj. A vyhráli jsme, tak sparťané mohou být spokojeni," řekl Lafata. "Potkal jsem se s klukama, které jsem dlouho neviděl. Je to pěkná tradice. Byl jsem rád, že mě Jirka Novotný pozval. Všichni kluci se nějak udržují a hlavně to mají pořád v noze. To se nezapomíná," dodal.