Módní policie na fotbalové střídačce

Dobrý trenér je hezký trenér. Štíhlý, upravený a hladce oholený. Alespoň ve světě Milana Luhového, fotbalového a nově i estetického experta. Před čtrnácti dny řekl v pořadu Dohráno Plus na České televizi o trenérovi Viktorie Plzeň Pavlu Vrbovi, že vypadá jak bača, kterému utekly kozy. Zarostlý, s dvojitou bradou a břichem venku. A minulý týden se v tomtéž pořadu do něj opřel znova. Kdo by kouče Západočechů neznal, měl by z Luhového slov pocit, že je jakýsi trenérský Quasimodo vyvolávající v okolí odpor, štítivost a děsí ženy a děti.

"On si neuvědomuje jednu věc. Kamera snímá detaily, které jsou až zarážející a je tam vidět všechno. Na to si musí dávat pozor. Já bych si v životě nedovolil přijít do studia neupraven nebo zanedbán. Při zápase v Záhřebu na něj byly dva záběry, kdy jsem se až zhrozil..." říkal Luhový dramaticky, zatímco řada diváků nechápala. A co Vrba vlastně provedl?

Takový Joachim Löw, trenér německé reprezentace, před lety na střídačce jedl své šušně z nosu, jindy se zas drbal v rozkroku, načež si ke svému pižmu přivoněl. To Vrba nic takového na střídačce nedělá. Prostě tam jen JE. Normální chlap v černé šusťákové bundě se zarostlou tváří. A hlavně nejúspěšnější český trenér poslední dekády, kouč úřadujícího českého mistra. Trochu jiné kafe než Ital jak ze škatulky Andrea Stramaccioni, který ale ve Spartě zanechal jen obří chaos. Holt pro krásu se musí trpět. To Pavel Vrba sice nikdy nebude český Karl Lagerfeld, ale ve fotbale zatím zaplaťpánbůh rozhodují výsledky.