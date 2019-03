Nečekaná výměna ve Slavii. Musíme se modlit, tuší Trpišovský

Fotbalová Slavia sáhla po čtvrteční vítězné odvetě osmifinále Evropské ligy se Sevillou k bleskové výměně trávníku. Vše se musí stihnout do příštího týdne, protože ve středu stadion v Edenu hostí úvodní čtvrtfinále Ligy mistryň mezi domácími Pražankami a Bayernem Mnichov.

Stav trávníku na Sinobo Stadium nebyl ideální už na podzim a klub z Edenu proto sáhl v přestávce před startem jara k instalaci speciálních osvětlovacích ramp, které kompenzují slabší sluneční svit v zimním období. Kvalita hrací plochy se však vinou nabitého programu slávistů příliš nezlepšila.

Naposledy trávník utrpěl 120 minutami čtvrteční odvety se Sevillou, kterou Pražané vyhráli po úchvatném obratu 4:3 a ve čtvrtfinále Evropské ligy změří síly s dalším gigantem Chelsea. V nadcházející reprezentační přestávce čeká Eden vedle zápasu Ligy mistryň ještě 26. března prestižní přípravné utkání českého národního mužstva s Brazílií.

"Hřiště to potřebovalo. Jsme ve hře ve třech soutěžích. Hřiště už bylo v katastrofálním stavu a nahrálo tomu také to, že tu bude hrát reprezentace. Všichni si přejeme, aby to bylo co nekvalitnější. Chelsea bude svátek fotbalu a my pak potřebujeme mít na naše zápasy kvalitní hřiště, dost nás to už limitovalo. Musíme se modlit, aby se nový trávník dobře chytil," řekl novinářům slávistický kouč Jindřich Trpišovský.