Nejlepší kanonýr Hoffenheimu Kramarič má fanklub v Čechách.

Zřejmě jediným chorvatským fotbalistou, který má v Čechách vlastní fanklub, je útočník Hoffenheimu Andrej Kramarič, jemuž fandí celá obec Krámy na Příbramsku. Její obyvatelé si totiž "Krama" oblíbili kvůli podobnosti jeho přezdívky s názvem vesnice. Ve čtvrtečním utkání Evropské ligy v Liberci si domácí budou muset dát na historicky nejlepšího kanonýra Hoffenheimu dobrý pozor.

Devětadvacetiletý vicemistr světa má v této sezoně skvělou střeleckou fazonu. V pěti zápasech dal devět gólů, a kdyby ho nepřibrzdil koronavirus, nejspíš by v tabulce střelců konkuroval současným lídrům Robertu Lewandowskému s Erlingem Haalandem.

Pověst kanonýra Kramarič potvrzoval už od mládí, za Dinamo Záhřeb dal v různých věkových kategoriích celkem 450 gólů. Na seniorské úrovni se však v dresu mateřského klubu neprosadil a poté, co si v létě 2013 po návratu z povedeného hostování v konkurenční Lokomotivě postěžoval na nedostatek herních příležitostí, se vedení Dinama rozhodlo se jej zbavit.

V reprezentaci jako náhradník

Reprezentanta do 21 let získala relativně za pakatel Rijeka a brzy se ukázalo, že to byl skvělý obchod. Kramarič v 65 soutěžních zápasech nastřílel 55 gólů a v lednu 2015 za něj Leicester neváhal utratit rekordních 320 milionů korun.

V Premier League ale Kramaričovi pšenka nekvetla, a tak po roce putoval na hostování do Hoffenheimu. Přišel tím sice o senzační anglický titul, zato se mu vrátila střelecká forma. V Hoffenheimu, kam po sezoně přestoupil natrvalo, sázel gól za gólem a loni v březnu se díky 47. ligové trefě stal nejlepším kanonýrem německého klubu.

Daří se mu i v reprezentaci, i když kvůli velké konkurenci se často musí spokojit jen s rolí náhradníka. Dres s červenobílou šachovnicí dosud oblékl padesátkrát, gólů má na kontě čtrnáct. Na Euru 2016 jen paběrkoval, o dva roky později na stříbrném mistrovství světa v Rusku už odehrál všechny zápasy. Na příštím Euru by Kramarič mohl patřit k největším ofenzivním zbraním Chorvatů, kteří budou jedním ze soupeřů českého týmu ve skupině.