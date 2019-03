Německá posila pro repre? Selke ještě přemýšlí, řekl Darida

Záložník Herthy Berlín Vladimír Darida věří, že jeho německý spoluhráč s českými kořeny Davie Selke by dobře zapadl do národní týmu. Podle Daridy se však čtyřiadvacetiletý útočník dosud nerozhodl, jestli nabídku ČR přijme, protože pro něj zůstává prioritou seniorská reprezentace Německa.

"Davie je velký extrovert, strašně fajn kluk a myslím, že by tu neměl vůbec žádný problém zapadnout. Záleží hodně na něm, jak se rozhodne. Samozřejmě to pro něj není lehké rozhodnutí," řekl Darida novinářům na setkání s reprezentanty.

"Myslím, že se jeho názor moc nezměnil, že by strašně rád hrál za německý nároďák. Ale když uvidí, že tam nebude šance se dostat a prosadit, tak by se k nám rád připojil. Záleží na tom, jak on sám si nastavil horizont svého rozhodnutí. O tom jsme se konkrétně nebavili," doplnil osmadvacetiletý středopolař, jehož prostřednictvím Fotbalová asociace ČR Selkeho oslovila.

Útočník Herthy prošel mládežnickými reprezentacemi Německa a na předloňském evropském šampionátu do 21 let v Polsku nastoupil i proti českému celku. Selke si také zahrál za německý olympijský výběr do 23 let, za A-tým ale dosud nenastoupil. Jeho matka pochází z Lanškrouna a otec je původem z Etiopie.

Darida původně se Selkem o možnosti reprezentovat Česko spíše jen žertoval. "My jsme se o tom bavili vždycky ve srandě na trénincích. On česky docela rozumí, když potom má mluvit, je to trošku těžší. Vždycky prohodil nějaké naučené fráze a začali jsme se o tom bavit. On sám říkal, že za pár let budeme hrát na turnaji a já mu budu centrovat na góly," usmíval se Darida.

Podle něj má Selke nyní větší šanci dostat se do německé reprezentace, když trenér Joachim Löw nedávno z mužstva vyřadil dlouholeté opory a mistry světa z roku 2014 útočníka Thomase Müllera a obránce Matse Hummelse s Jéromem Boatengem. "Myslím si, že ten kádr chtějí v Německu omladit a trochu renovovat. Pokud bude hrát a dávat góly, tak šanci má se tam dostat," mínil bývalý hráč Plzně a Freiburgu.

"Davie je kvalitní útočník. Ke své výšce, kterou dokáže využít ve standardkách, má ještě rychlost. Sice tím, jak je hubený a vysoký, to nevypadá úplně esteticky dobře, ale je neuvěřitelně rychlý, když se dostane do tahu. V tom je hodně silný," pochválil Darida spoluhráče.

Selke je podle něj jiný než český útočník Patrik Schick, který hraje za AS Řím. "Páťa je mnohem techničtější typ, který i dokáže podržet balony a rozdat je. Mohl by hrát i podhrot. Davie spíš ty balony potřebuje do tahu nebo je nacentrovat do vápna," konstatoval Darida.