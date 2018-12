Novic Bílek o silvestrovském derby: Zábava, ale chceme vyhrát

Potřebnou věkovou hranici 35 let kapitán mistrovského slávistického týmu z ročníku 2016/2017 Jiří Bílek dovršil teprve 4. listopadu a hned se hlásil manažeru Janu Marešovi do výběru na tradiční silvestrovské derby internacionálů se Spartou. Bude to jeho premiéra.

Vypadá to, že jste se už ani nemohl splnění požadovaného věkového limitu dočkat, abyste mohl nastoupit. Je to tak?

Fotbal mám rád a příležitostí si ho zahrát už moc nemám. Tohle je velice prestižní zápas pro oba týmy, moc se na něj těším. Pozvánku jsem dostal, nepřemýšlel jsem nad tím, jestli mám příslušný věk, to si hlídají jiní, rovnou jsem do toho skočil.

Ve Slavii máte nyní odpovědnou funkci ve sportovním oddělení. Potřeboval jste souhlas vedení, abyste mohl na hřiště, a tím riskoval zranění?

O moje nohy ve funkci už tolik nejde a ke konci roku ani práce už tolik není. Takže žádnou velkou hrozbu nevidím. Jak říkám, příležitostí si zahrát je stále méně. Když jsem nastoupil do funkce, občas jsem si chodil s klukama zatrénovat, ale to už také nestíhám. Zaplaťpánbůh za tuhle možnost.

Mohl jste posílit výběr veteránů na turnaji v hale. To vás nelákalo?

Nikdy jsem neskrýval, že halu moc nemusím, navíc mám potíže s koleny, tak jsem turnaj vynechal.

Na koho ze sparťanského týmu se těšíte?

Během své kariéry jsem kopal s hodně hráči, další znám jako protivníky. V dresu Slavie se potkám s Karlem Pitákem, když tady končil. Těším se vlastně na všechny.

Kapitán soka Jiří Novotný zdůrazňuje, že silvestrovské derby je především o zábavě, žádná okopávaná. Vidíte to stejně?

Je to rozptýlení pro nás i fanoušky, ale když hraju fotbal, chci vyhrát. A nejsem určitě sám. Ano, je to především zábava, ale i výsledek bude důležitý.

Celková blance vyznívá pro Slavii 21-4-7. Vylepšíte ji ještě?

Budeme se snažit. Loni však Slavia prohrála vysoko (4:9), chceme to opět obrátit na naši stranu.

Když šéf klubu Jaroslav Tvrdík hodnotil rok 2018, pochválil, že se podařilo splnit nejvyšší cíle. Ale o silvestrovském derby se nezmínil. Není to divné?

Budu se ho muset zeptat, jak to s námi je. My jsme rádi, že se daří v lize, postoupili jsme do jarních kol Evropské ligy, hra má nějakou podobu. Z toho jsme nadšeni. Tohle je něco jiného. Ale vyhrát chceme.

Jste sparťanským odchovancem. Nenapadlo vás, že byste nastoupil v mužstvu protivníka?

To vůbec nepřicházelo v úvahu. Byl jsem ve Spartě jen v mládeži, za áčko jsem nikdy nenastoupil. Ve Slavii jsem už pátým rokem, že bych vyběhl v rudém dresu mě ani nenapadlo. A nikdo mě také z tábora soupeře neoslovil.