Pellegrino se jako kouč vrátil do Vélezu, s kterým kdysi zářil

Argentinský trenér Mauricio Pellegrino povede ve své rodné zemi fotbalisty Vélezu Sarsfield. Osmačtyřicetiletý kouč se vrátil do klubu, ve kterém hrál v 90. letech na postu středního obránce devět let před odchodem do Evropy a získal s ním čtyři tituly a Pohár osvoboditelů. Ve funkci nahradil krajana Gabriela Heinzeho.

Argentinský klub na svém webu oznámil, že Pellegrino podepsal smlouvu do konce června 2021. Bývalý hráč Barcelony, Liverpoolu či Valencie a trojnásobný španělský šampion naposledy trenérsky působil v jiném španělském celku Leganés, kde v říjnu po necelém roce a půl skončil kvůli špatnému vstupu do sezony. Jako kouč působil také ve Valencii, Alavésu či Southamptonu, v Argentině už v minulosti vedl týmy Estudiantes a Independiente.