Plzeň deklasovala Sokolov, pod novým koučem ještě neprohrála

Fotbalisté Plzně v domácích přípravných zápasech deklasovali 6:0 Sokolov a předtím remizovali 0:0 s jiným druholigovým soupeřem Žižkovem. Západočeši tak ve třech utkáních pod novým trenérem Adriánem Guľou udrželi neporazitelnost.

Plzeňští proti Sokolovu výborně začali a už v úvodní dvacetiminutovce si vytvořili tříbrankový náskok. Nejprve si Adam Čihák vstřelil vlastní gól, poté zvýšili Jean-David Beauguel z penalty a Jan Kovařík. Krátce před pauzou se prosadil ještě Tomáš Hořava. Francouz Beauguel skóroval i na začátku druhého poločasu. V 81. minutě si druhý zásah připsal také Hořava, který proměnil další pokutový kop.

"Druhý zápas si kluci víc užili. Bylo tam víc náběhových věcí, víc kolmosti a finálních přihrávek. Z toho pramenily věci, které kluci proměnili. Byli efektivnější a produktivnější než ráno. Asi by bylo lepší, kdybychom hrávali po obědě," řekl Guľa novinářům.

"Jsou to teprve přáteláky a proti druholigovému týmu, takže bych to nepřeceňoval. Ale fajn, že jsme vyhráli a dali šest gólů. Dobrý zápas pro nás. Ve středu je nás strašně moc hráčů a všichni kvalitní, takže každý gól přidá k sebevědomí," doplnil záložník Hořava.

V utkání se Žižkovem se v prvním poločase domácí brankář Aleš Hruška blýskl proti přímému kopu Davida Březiny, gólman hostů Milan Švenger zase vychytal Christiána Herce. Víc šancí nabídlo druhé dějství, ale plzeňský útočník Michael Krmenčík dvakrát nevyzrál na Švengera a jeho spoluhráč Luis Gil v 59. minutě trefil tyč.

Útočník Západočechů Tomáš Chorý si krátce po příchodu na hřiště při hlavičkovém souboji zlomil nos, musel vystřídat a byl převezen do nemocnice. "Lékař říkal, že by nos neměl být nějak posunutý. Tomáš byl dokonce tak tvrdý, že chtěl přijít na druhý poločas odpoledního zápasu. To bylo z jeho strany neuvěřitelné. Kluci, kteří měli toto zranění, byli za čtyři dny schopni jít do tréninkového procesu," přiblížil Guľa.

"V prvním zápase nám chyběly finální přihrávky, rizikovost v ofenzivě. Z mého pohledu byl Žižkov velmi sympatický, aktivní soupeř. Vyměnili dvě jedenáctky a stíhali s námi běhat. Hlavně proto, že jsme hráli trošku pomaleji," přidal slovenský kouč.

Ani záložník Lukáš Kalvach nebyl po remíze s Žižkovem příliš spokojený. "Myslím, že jsme do toho vstoupili celkem dobře, dařila se nám i rozehrávka zezadu, kdy se nám podařilo z toho párkrát vyjet. Akorát jsme to vepředu nedohráli, nějaké situace asi zbytečně zabrzdili," konstatoval Kalvach.

"Druhý poločas začal celkem stejně, ale pak jsme byli rozházení a bylo tam hodně ztrát. Bylo to nahoru dolů a už to nemělo parametry, které bychom asi chtěli," dodal olomoucký odchovanec.

Plzeňští v pondělí odletí na herní soustředění do španělské Estepony, kde sehrají čtyři zápasy s dosud neupřesněnými zahraničními protivníky.