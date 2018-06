Po třech dnech ve sklípku řekl ano. Jak Holoubek přišel do Ružomberoku

Kouč David Holoubek s asistentem Jiřím Jarošíkem původně odmítli nabídku vést fotbalisty Ružomberoku a názor změnili až poté, co vyrazili na třídenní odpočinek do vinného sklípku. Noví trenéři slovenského klubu se ve středu vrátili do strahovského tréninkového areálu Sparty, v níž dlouhou dobu působili, a jejich svěřenci uhráli s letenským favoritem v přípravě cennou remízu 0:0.

"Měli jsme nějaké nabídky z Česka, ale prostě se nám nějak líbil Ružomberok. Já to neumím ani popsat. Bylo to dobré jednání, chtěli jen nás, furt nás chtěli dokola, furt nás přesvědčovali. Bylo to příjemné jednání s těmi lidmi, padli jsme si asi do oka," řekl novinářům Holoubek.

"Paradoxně my jsme to nejprve odmítli a oni nám řekli, tak si nechte ještě tři dny a jeďte si odpočinout. Tak jsme s Jirkou zajeli do sklípku na tři dny, pak jsme se vrátili v neděli ze sklípku takoví nevyspalí a řekli jsme si, že do toho jdeme. To je takový příběh k tomu," smál se osmatřicetiletý kouč.

Nabídky mu zvedly náladu po rozpačitém konci v Liberci, kde po zimním příchodu vydržel jarní část sezony a po konečném šestém místě se s ním Slovan rozloučil. "To bylo dobré, trošku mi to zvedlo ego po tom Liberci," podotkl Holoubek.

Nad angažmá v Ružomberoku váhal pouze kvůli vzdálenosti. "O pauze jsme s Jirkou vůbec neuvažovali. Jsme ještě mladí a baví nás to. Rodina a vzdálenost, to je jediné, co bylo otazníkem. Furt to mně a Jirkovi šrotovalo v hlavě," uvedl Holoubek. "Aspoň teď se dostanu na chvíli za rodinou, když jsme s Ružomberokem v Čechách," dodal kouč.

Návrat do tréninkového areálu Sparty, kde dlouhá léta vedl mládež a krátce působil i jako kouč A-týmu, si užil. "Vždy se sem těším. Pracoval jsem tu 12 let a znám tu v podstatě všechny lidi. Rád se s nimi pozdravím. Mám to tu rád, všichni vědí, že jsem sparťan," řekl Holoubek.

"Přijel jsem trochu s obavami, protože ti sparťanští hráči jsou skvělí. Tak si člověk říká, abychom hlavně tady nedostali kotel. Ale zvládli jsme to dneska hodně slušně," pochvaloval si.

Cenná remíza může jeho nový tým hodně povzbudit v další přípravě, kterou nyní tráví na soustředění v Česku. "Teď 14 dní pracujeme fakt hodně na taktice a ono to přineslo i ovoce. Ti kluci pak tomu začnou věřit, to je skvělé. Podali celkem i slušný výkon," řekl Holoubek.

Za cíl dostal skončit ve slovenské lize do šestého místa. "Mančaft je pracovitý, jsou v něm hodně techničtí hráči, kteří nemají bránění v krvi, s tím je malinko problém. Je to taková zajímavá směsice, práce nás hodně baví. Malinko se trápíme v proměňování šancí. Nějakého útočníka by to chtělo a krajního obránce. A byli bychom spokojeni," uvedl Holoubek.

Ružomberok podle něj pošilhává po útočné posile shodou okolností právě ze Sparty. "Jednáme pořád, jednáme 24 hodin denně. Potřebujeme útočníka. Jeden je ze Sparty a jinak je to z druhé ligy v Česku," dodal.