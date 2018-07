Přestupová bomba! Ronaldo míří do Juventusu, zaplatí ho Fiat

Cristiana Ronalda je všude plno. Aby také ne. Jeden z nejlepších fotbalistů světa představuje pro všechny neskutečný tahák. Ať už jakéhokoliv pohledu. Na světovém šampionátu v Rusku byly v centru dění především jeho výkony. S Portugalskem ale vypadl, a tak se opět začalo řešit, jestli zůstane v Realu Madrid, nebo po letech vyrazí o dům dál. A spekulace jsou čím dál intenzivnější.

Dlouho byl klid a ticho po pěšině. Ronaldo sice po dalším vítězství v Lize mistrů a dosaženém hattricku naznačil, že by se z Realu mohl poroučet, ale v době mistrovství světa jeho klubovou kariéru nikdo moc neřešil. Probíraly se především jeho výkony a snahy dostat Portugalsko co nejdál. Úřadujícím evropským šampionům se ale sen o dalším reprezentačním triumfu rozplynul, když v osmifinále nestačili na Uruguay a prohráli 2:1.

Následně se vyrojila řada vtipů, které se vysmívaly jak konci Ronalda, tak i Messiho či Ramose. Chvíli poté, co podobné srandičky utichly, se jméno několikanásobného držitele Zlatého míče skloňuje znovu. Tentokrát kvůli příštímu angažmá.

Původně se spekulovalo o tom, že by se Portugalec vrátil do Manchesteru United nebo vyzkoušel konkurenta ze City či pařížský PSG. Do hry se však zřejmě vložil další fotbalový gigant - Juventus Turín. Podle BBC zástupci "staré dámy" nabídli za Ronalda představitelům Realu asi sto milionů eur. Trenér Massimiliano Allegri zřejmě dokonce předčasně ukončil dovolenou, aby v klubu celou situaci prokonzultovali.

Funkcionáři "bílého baletu" však nejprve chtějí, aby Ronaldo veřejně vystoupil a řekl, proč chce odejít. "Real ví o Ronaldově přání odejít, ale nechtějí přijmout nabídku Juventusu, dokud hráč veřejně nevysvětlí, proč chce odejít," hlásí média.

Spekuluje se však také o tom, že pro madridský klub je sto milionů málo a chce víc. Přestože by si Italové rádi pořídili skutečný klenot, pokud by dohoda klapla, vysázeli by na dřevo slušnou sumu. Nejen za sám přestup, ale také za Ronaldův plat, který by měl dosahovat třiceti milionů eur ročně. Čtyřikrát víc, než má nejlépe placený hráč Gonzalo Higuaín. S jeho dotováním by ale prý mohla pomoci automobilka Fiat.

Pokud by se kluby nedohodly, může pomoci ještě výstupní klauzule. Ta se ale pohybuje kolem jedné miliardy eur. Částka se prý ale měla v poslední době rapidně snížit, a proto by možná bylo schůdné v případě potřeby Ronalda i vykoupit. Teď bude hodně záležet na schůzce mezi zástupci Realu, Juventusu i Ronaldova agenta. Jak celá věc dopadne? Urodí se přestup roku?