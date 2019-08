Pyrotechnika je zločin! Už zabíjela

Za házení pyrotechniky do sektoru fanoušků hostů v utkání Slavia-Olomouc (1:0) disciplinární komise FAČR uzavřela Slavii Praha stadion na jedno soutěžní utkání a potrestala ji pokutou 250 tisíc korun. Vedení klubu považuje trest za přísný a hodlá se odvolat.



Pyrotechnika není zločin - obhajují nejen slávističtí fanoušci své sklony ke světelným i zvukovým efektům, jimiž podle svého názoru zkrášlují utkání. Jde však o velmi nebezpečné počínání, které i zabíjelo.

Smrtelná zranění zaviněná světlicemi

Itálie - 28. října 1979

Při římském derby AS - Lazio odpálil fanoušek domácího týmu světlici, která přeletěla 200 metrů do sektoru hostí, kde byl do obličeje zasažen Vincenzo Paparelli. Světlici se snažila uhasit bez účinku zoufalá manželka, utrpěla vážné popáleniny rukou.

Argentina - 3. srpna 1983

Při derby týmů z hlavního města Boca Juniors - Racing Buenos Aires byl do krku zasažen světlicí šestadvacetiletý fanoušek hostí. Zraněním podlehl. Populární zpěvák Luis Alberto Spinette složil na památku této smutné události píseň La bengala perdida (Ztracená prskavka).

Španělsko - 15. března 1992

Při utkání Espanyol Barcelona - Cádiz na Estadio de Sarría (byl po událostech demolován) by zasažen do hrudi třináctiletý fanoušek domácího týmu Guillem Lázaro. Zemřel v náručí otce Anselma, který přiznal, že vzal syna poprvé na fotbal na jeho vyslovené přání.

Bolívie - 22. února 2013

V utkání Copa Libertadores (jihoamerická obdoba Liga mistrů) San José - Corinthians São Paulo odpálil 17letý fanoušek brazilského týmu světlici, která zasáhla do oka o tři roky mladšího příznivce bolivijského celku Kevina Beltrana. Klubu Corinthians byl pro soutěž uzavřen stadion.