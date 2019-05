Real čeká, nejdřív však oslavy. Hazard oslnil nevšedním tancem

Když je na hřišti Eden Hazard, soupeři se musí mít na pozoru dvojnásobně. Belgický záložník nastupoval sedm let za londýnskou Chelsea, po úspěšném tažení Evropskou ligou má namířeno do Španělska. Slavný Real stojí o služby osmadvacetiletého fotbalisty, zájem je opětován. Ještě před přestupem však Hazard musel oslavit vítězství Blues jak se sluší a patří.

"Myslím, že je to sbohem, i když ve fotbale nikdy nevíte. Mým snem bylo hrát v Premier League a splnil jsem si ho během sedmi let v jednom z nejlepších klubů, takže teď je možná čas na novou výzvu," řekl Hazard, kterému se nyní splní další touha. Hrát za Bílý balet chtěl již od mala, teď je přestup na spadnutí. Hráč se již rozhodl, kluby taktéž, mělo by tedy jít jen o stvrzení závazku.

Přestupová částka podle anglických médií dosáhla výše 110 milionů liber, v přepočtu přes tři miliardy korun. Ta by z Hazarda udělala třetího nejdražšího fotbalistu historie. Není divu, osmadvacetiletý záložník se velkým dílem přičinil o bronzovou medaili belgického mančaftu na mistrovství světa v Rusku, letos navíc dvěma góly pomohl Blues k zisku trofeje vítězů Evropské ligy, když za záda Petra Čecha vstřelil dvě branky.

Po výhře přišly oslavy, které byly velkolepé. Hráči si triumf užili plnými doušky, přestože finále v Baku bylo kritizováno pro nevhodnou polohu. Nezájem diváků i komorní atmosféra byla hlavní kritika, která se po finále snesla na hlavy pořadatelů.

Hráčům Chelsea to radost nezkazilo. Hrdina Hazard se odvázal natolik, že předvedl odvážný taneček. Pokud to s doposud úchvatnou kariérou belgického hráče půjde někdy z kopce, jistě se uživí i jinak.

"Toužím po nové výzvě. Tohle byl dokonalý konec. Chci vzkázat fanouškům, že je miluju. Jsou jako má rodina. Chelsea budu navždy fandit. Pokud je to sbohem, děkuju vám za těch sedm let," pěl na Blues slova chvály Hazard.