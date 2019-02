Antonín Barák: Dukla a školy jsou pro mě příjemnou výzvou

Český fotbal patrně nemá většího odborníka na výchovu mladých fotbalistů, než je Antonín Barák starší. V Příbrami prošlo jeho rukama mnoho budoucích ligových hráčů i reprezentantů, včetně syna Antonína, záložníka italského Udinese. Angažoval se výrazně v novém projektu fotbalových akademií, stal se vedoucím úseku talentované mládeže FAČR. To vše ovšem skončilo. Od Nového roku působí v Dukle Praha.

Na webových stránkách FAČR je jako trenér výběru do 15 let uveden stále Antonín Barák. Pravda to není, stejně jako mnohé v českém fotbale, který ovládá Roman Berbr, jenž si libuje v aroganci moci, ale lidské hodnoty nenabízí. Barák už pracovníkem asociace není a mládežnický výběr nevede.

"V polovině října jsem podal výpověď," vysvětluje. Stalo se krátce poté, co byl vyhozen technický ředitel Michal Prokeš (4. října), jenž se nejvíce zasadil o zřízení akademií. "Oznámil jsem, že mě jeho odchod mrzí, stojím si za jeho prací, byl to vizionář," vysvětluje své rozhodnutí.

Navíc se stal pro vedení asociace nežádoucí osobou, neboť podepsal jako mnoho jiných trenérů-odborníků otevřený dopis, v němž se Michala Prokeše zastali. A reakce na sebe nedala dlouho čekat: od nejvyššího přišel údajně tajný pokyn všechny propustit. První pokus se dostavil už v konci minulého roku v Jihomoravském kraji, na začátku letošního byl "úspěšně" dokončen. "Všechno k tomu směřuje," připouští tuhle konstrukci Barák.

On získal nové angažmá v Dukle Praha, kam se Prokeš, bývalý ředitel kubu, vrátil jako odborný poradce. "Oslovili mě Michal Šrámek (ředitel) a Günter Bittengel (sportovní manažer), jestli bych metodicky nepomohl při výchově mládeže. Moc mě tato nabídka zaujala," neskrývá Barák.

K tomu se však přidala i další lákavá výzva - školní tělovýchova. Dlouhá léta v Příbrami působil jako učitel tělocviku, teď má znovu příležitost. Poskytuje metodiku výuky na školách v Městské části Praha 6. "Nejde jen o fotbal, přidaly se i další sporty - ragby, basket, florbal, moderní pětiboj i lyžaři," odkrývá širší záběr.

Návrat do Příbrami byl rovněž možný. "Jarda Starka (majitel příbramského fotbalového klubu) mi nabídl místo za výhodných podmínek, ale ve školách bych bral učitelkám závazky a tím i peníze. Nyní to nešlo," prozrazuje, jaké obtíže provázejí české školství. Novou pozici si moc pochvaluje. "Našel jsem příjemné prostředí, v Dukle i ve školách," prohlašuje.