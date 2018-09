Dostihy o trenéra repre. Varianta Poborský? Nic nevím, řekl

A je to tady. To, co se skloňovalo už delší dobu, se stalo realitou. Reprezentační trenér Karel Jarolím po neúspěšném dvojzápase Ligy národů skončil na lavičce národního týmu a čeští fotbaloví bafuňáři narychlo shánějí náhradu. Kdo se jí stane? Mohl by usednout na horkou lavičku třeba bývalý hráč Karel Poborský, nebo je připravena třeba pro Vítězslava Lavičku?

Dvě prohry mu zlomily vaz. Kouč Karel Jarolím neustál špatné výsledky v nové zavedené Lize národů a po porážkách od Ukrajiny a Ruska vyklidil lavičku národního týmu. Všichni se ihned začali zajímat a tipovat, kdo by mohl na uvolněné místo přijít. Jmen padla celá řada, mezi nimi i Karel Poborský, jenž za reprezentaci odehrál spoustu skvělých zápasů.

Podle spekulací by se mohl stát buď hlavním koučem, nebo jakousi vůdčí osobností a členem realizačního týmu."Je to zajímavé, ale spekulativní, nechci se k tomu zatím vyjadřovat, protože mě dosud nikdo nekontaktoval," řekl serveru isport.cz.

Hojně se skloňovalo také jméno úspěšného Vítězslava Lavičky. Dušan Uhrin starší ale připomněl, že se mu nepovedla kvalifikace se lvíčaty. "Je to zásadní rozhodnutí, nechceme přece, aby to byl trenér pro dva zápasy. Nějaké zkušenosti s reprezentací má Víťa Lavička, ale tomu se nepovedla teď kvalifikace," prohlásila persona českého fotbalu.

To bývalý kanonýr Jan Koller má jasno. Zvolil by Jaroslava Šilhavého. A to hned z několika důvodů. "Mám dva důvody. První, ze všeho nejdřív je potřeba, aby se tým zvedl psychicky. Tohle Jarda umí, znám ho z doby, kdy dělal asistenta u národního týmu za trenéra Brücknera a Rady. Udělá atmosféru, lidsky se na to hodí. I když vím, že to bude těžké, protože hráči jsou teď opravdu hodně dole," uvedl.

"Druhý je ten, že mu věřím i co se týče odbornosti, což je další zásadní krok. Je pracovitý a zvídavý, má velký zájem. A pak taky vycházím z toho, že se mu nevyhýbá úspěch, to je důležité. Vyhrát ligu s Libercem není legrace a ani ve Slavii to neměl lehké. Prostě ví, jak se vyhrává," dodal populární Dino.

Trenér Martin Pulpit zašel ještě dál. Na lavičce by totiž rád viděl zkušeného Zdeňka Zemana. Ať už se trenérem stane ale kdokoliv, chtějí ho funkcionáři vybrat co nejdřív. Už v říjnu totiž pokračuje Liga národů. A je jasné, že nový kouč to rozhodně nebude mít vůbec lehké.