Fanoušci budou moci fandit reprezentaci z autokina na Strahově

Legenda má potíže

Bývalý fotbalista Panenka je po nákaze koronavirem ve stabilizovaném stavu

Legendární fotbalista Antonín Panenka je ve stabilizovaném stavu a měl by být v pátek převezen do Prahy k ošetřujícímu lékaři. Webu Bohemians 1905 to potvrdila... více