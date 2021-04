Hodně to bolí, ale na holky jsem pyšný, řekl po penaltové prohře trenér Rada

Trenér českých fotbalistek Karel Rada byl po úterní porážce v penaltovém rozstřelu venkovní odvety play off kvalifikace mistrovství Evropy proti Švýcarsku obrovsky zklamaný, ale zároveň pyšný na to, co jeho svěřenkyně předvedly. Reprezentantky pochválil za herní posun z poslední doby a věří, že v něm budou pokračovat.

"Když se člověk dostane tak daleko, do úplného konce, po prodloužení a na penalty, o to víc vás to v emocích bolí a mrzí. Když trenér vidí, co pro to holky udělaly a v tom zápase makaly a obětovaly se, je to zklamání obrovské," citoval Radu web FAČR.

Jeho svěřenkyně s favoritkami v úvodním domácím utkání před týdnem i v úterní odvetě v Thunu remizovaly 1:1 a v penaltovém rozstřelu prohrály 2:3. Ani na třetí pokus tak nedokázaly vybojovat premiérový postup na velkou akci, byť tentokrát k němu měly nejblíže.

"Hráčkám jsem v kabině po utkání řekl dvě tři věty. Jsem na ně hrozně hrdý a pyšný. Odjíždět ze Švýcarska musíme s radostí, to, co předvedly a dokázaly, bylo skvělé. Odříznout od toho ty penalty, to je vždy 50 na 50. Byla to obrovská psychická záležitost nejen pro nás, ale i pro soupeřky. Jsou to velké nervy a štěstí se přiklonilo na jejich stranu," prohlásil Rada.

Jeho svěřenkyně měly penalty výborně rozehrané, neboť první dvě švýcarské exekutorky selhaly. Při závěrečných dvou pokusech ale Češky trefily brankovou konstrukci. "Je to obrovská psychická zátěž. Pro každou hráčku tady to byl momentálně vrchol kariéry a známe i případy od velikánů fotbalu, kteří penalty v těchto vypjatých situacích neproměnili. Sám jsem to zažil a vím, že tohle je opravdu velká zátěž," podotkl Rada, který v semifinále Eura v roce 1996 proměněným pokutovým kopem přispěl k penaltové výhře nad Francií.

Ocenil, jaký posun jeho svěřenkyně za poslední dobu udělaly. Zatímco v kvalifikaci na minulé Euro 2017 utrpěly se Švýcarkami debakly 1:5 a 0:5, tentokrát už s nimi odehrály vyrovnané zápasy.

"Švýcarky jsme zaskočili. Myslím, že čekaly mnohem snazší zápasy a lehčí postup. Bylo na nich vidět i během tohoto druhého utkání, že vůbec nebyly ve své kůži a prokazování role favorita jim nesedělo. Musím vyzdvihnout náš tým, který jim to zkomplikoval. Řekl bych, že ve druhém zápase jsme měli hru pod kontrolou. Vedli jsme, ale bohužel brzo jsme inkasovali. Kdybychom vydrželi déle, soupeř by dále znervózněl, ale to jsou vše spekulace," podotkl Rada.

V uplynulé kvalifikační skupině skončil jeho tým na druhé pozici za Španělkami a nevešel se mezi tři přímo postupující celky z druhých míst. "Hodnotím celý ten cyklus kvalifikace a je to zase určitý progres. Duely se Švýcarskem v baráži byly důkaz, že když se hráčky dobře připraví, dokážou tyto soupeře potrápit. Byl bych po tomto srovnání rád, kdyby progres pokračoval a šli jsme za úspěchem a postupem. Musím zmínit i celý realizační tým a všechny lidi, kteří se o nás starají. Odvádějí výbornou práci a i tím dávají holkám najevo, jak to chceme vše uchopit, abychom šli profesionální cestou," dodal Rada.

Na podzim ženám začíná další kvalifikační cyklus, tentokrát o postup na světový šampionát. Skupiny se budou losovat 30. dubna.