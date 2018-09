Je dobře, že Jarolím zatím zůstává, myslí si Zmrhal

Záložník Jaromír Zmrhal je rád, že trenér české reprezentace Karel Jarolím má i po čtvrteční domácí porážce 1:2 v úvodním utkání Ligy národů s Ukrajinou prozatím důvěru vedení Fotbalové asociace ČR a minimálně do říjnového dvojzápasu zůstane. Že by národní tým mohl v pondělním přípravném utkání v Rusku hrát i za svého kouče, slávistický křídelník neřeší.

Vedení FAČR po prohře s Ukrajinou pro iSport.cz uvedlo, že Jarolímovo odvolání zatím nehrozí. "Samozřejmě jsem něco slyšel. Myslím, že je zatím dobré, že zůstává. Kdyby ho teď zničehonic v půlce srazu odvolali, tak by to nebylo dobré. Takže je dobře, že má teď nějakou silnou pozici a drží se tady. Proč ne, když ten tým poskládal takhle on. Uvidíme, jak to bude dál, ale já bych se k tomu nechtěl moc vyjadřovat," řekl Zmrhal novinářům v Rostově na Donu, kde reprezentace chystá na přípravný zápas.

Jarolímova budoucnost se může odvíjet i od utkání v Rusku, přestože jde jen o přípravu. "Když hrajete za trenéra, je ten tlak každý zápas, to už je jedno, jestli je to repre. Já ale nevím, jestli hrajeme teď za trenéra, do toho se nechci plést. Ani bych to nechtěl vědět, protože to může být větší tlak," řekl Zmrhal.

"Já to sám několikrát zažil třeba ve Slavii, když se tam spekulovalo. Těch trenérů bylo hodně. Tlak je na každý zápas a je na každém, jak se s tím vyrovná. Ale měl by to hrát hlavně proto, že chce vyhrát," dodal.

Na zápas na vyprodaném stadionu v Rostově, kde se hrálo pět zápasů mistrovství světa, se hodně těší. "Někam se na mistrovství světa dostali (do čtvrtfinále), takže tu atmosféru od diváků mají zaslouženou. Když vám přijde 40 lidí na přípravný zápas, to je potom radost hrát. Před tolika lidmi jsem zažil možná jeden zápas, to bylo v Německu," prohlásil Zmrhal.

V Rostově na něj dýchly dozvuky šampionátu. "My jsme přiletěli včera už ve tmě, ale něco bylo vidět. Jeli jsme kolem nějakého stadionu, furt je to tam polepené. Je to tady ještě pořád znát," uvedl Zmrhal.

Do nominace národního týmu se dostal až dodatečně a proti Ukrajině nehrál. V Rusku už by ale měl nastoupit. "Doufám v to, ať už dostanu šanci od začátku nebo v průběhu. Samozřejmě bych si chtěl na takovém stadionu zahrát před tolika lidmi. Bylo zatím několik variant, tak uvidíme, kterou trenér vybere," prohlásil Zmrhal.

S Jarolímem už si vyříkali nedorozumění z nominační tiskové konference, kdy kouč vyjádřil obavy, že Zmrhal řeší nejen zdravotní problémy. "To jsme si vyjasnili hned na začátku srazu, když jsme se pozdravili. Bylo to rychlé, šlo o takovou blbost a jsme od té doby v pohodě," dodal Zmrhal.