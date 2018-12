Jednadvacítka považuje skupinu za hratelnou

Čeští fotbalisté do 21 let jsou s losem kvalifikace o mistrovství Evropy v roce 2021 spokojeni a považují svoji skupinu za hratelnou. Věří, že v konkurenci Chorvatska, Řecka, Skotska, Litvy a San Marina vybojují první místo a přímý postup. Prvním dvěma soupeřům zároveň touží oplatit předchozí kvalifikaci.

"Čeká nás hodně vyrovnaná, ale hratelná skupina, na postup bude mít ambice víc týmů. Jsem s ní ale spokojen. Chorvatsko asi je favorit, ale my se té role také nemůžeme zříct. S naším ročníkem jsme už v minulosti hráli na mistrovství Evropy do 17 a 19 let, jsme dlouho spolu a něco dokázali. Máme šanci hrát o postup," řekl pro fotbal.cz záložník Michal Sadílek.

"Můžeme být rádi, že jsme v relativně hratelné a přijatelnější skupině, v níž si to můžeme otevřeně rozdat s každým. Pozitivní také je, že se vyhneme nějakým dlouhým cestám. Skupina vypadá na první pohled hodně vyrovnaně, o postup si to rozdají klidně čtyři týmy, které se můžou navzájem obírat o body. Věřím, že se nakonec budeme radovat my," dodal obránce Matěj Chaluš.

Jednadvacítka vstoupí do kvalifikace v září pod novým trenérem Karlem Krejčím, který předtím vedl hráče v reprezentační dvacítce. Přímo postoupí na šampionát jen vítězové skupin a dva nejlepší týmy z druhých míst si pak v baráži zahrají o zbylé místo.

"Skupina je na první pohled hodně vyrovnaná a otevřená pro všechny týmy. Stěžovat si určitě nemůžeme. Náš tým má svoji sílu, v minulosti to opakovaně ukázal, a i teď máme jednoznačný cíl - budeme se prát o postup, i když klíč není úplně jednoduchý," uvedl Krejčí.

Mladíci jsou rádi, že se vyhnuli největším gigantům z prvního výkonnostního koše. "Je asi lepší chytit Chorvatsko než Anglii s Německem. Ale Chorvati jsou také skvělí v každé kategorii, dokázali to proti nám i v poslední kvalifikaci jednadvacítek a dáme si na ně pozor," podotkl Chaluš.

V předchozí kvalifikaci za trenéra Vítězslava Lavičky skončil český tým ve skupině třetí s devítibodovou ztrátou na vítězné Chorvaty i druhé Řeky. "Z prvního koše si moc nevyberete, ale Chorvatsko je možná o něco schůdnější než tradiční giganti jako Německo nebo Anglie s Francií. Chorvati nám ale svoji sílu společně s Řeckem ukázali v poslední kvalifikaci. Na druhou stranu to teď může pro náš tým posloužit jako pozitivní motivace, oběma týmům máme co vracet," uvedl Krejčí.

Češi mají respekt i před Skotskem. "Bude také nepříjemné. Týmy z Britských ostrovů to mají tradičně založené na bojovnosti. Ale na Skotsko jsme narazili v kvalifikaci devatenáctek a už tehdy mělo velmi šikovné hráče do ofenzivy," řekl Sadílek. "Teď ale takové zápasy musíme vyhrávat, stejně jako s Litvou a San Marinem. Chceme jednoznačně postoupit, minulé jednadvacítce se to bohužel nepovedlo," dodal záložník PSV Eindhoven.

"Náš tým je už poměrně dlouho pohromadě, úspěch jsme udělali na Euru devatenáctek v Gruzii, v kategorii U20 jsme v Elite Tournament poslední rok a půl hráli se špičkovými týmy s dobrými výsledky a prezentovali se i aktivní hrou. Dokázali jsme si, že můžeme jít otevřeně na kohokoliv, snad to tak bude platit i v kvalifikaci jednadvacítek," dodal Chaluš.